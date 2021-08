S-AU FORMAT SERIILE DIN FOTBALUL MIC

Comitetul de Urgență al AJF Dâmbovița a aprobat componența celor 3 serii – Liga a 5-a și celor două serii -liga a 6-a, plus meciurile primei etape a Cupei României – faza județeană.

Vă invităm să le parcurgeți! Succes, tuturor!

Liga a 5-a, Onoare

Seria Nord

Bradul Moroeni, Voința Tătărani, Luceafărul Dărmănești, Voința Pietroșița, Viitorul Ocnița, ACS Gura Ocniței, CSC Valea Lungă, Viitorul I.L. Caragiale, Voința Adânca, Gloria Doicești, Voința Săcuieni, Olimpicii Ulmi, Muscelul Văleni, Comerțul Viișoara.

Seria Sud

Libertatea Urziceanca, Gloria Bucșani, Viitorul Gheboaia, Viitorul Dobra, Dentas Tărtășești, Vânătorul Rățoaia, Olimpia

Mărcești, Unirea Nucet, Flacăra Ghinești, Luceafărul Bolovani, Spic de Grâu Ghimpați, Știința Finta, Victoria Comișani.

Seria Vest

Flacăra Zăvoiu, AS Corbii Mari, FC Potlogi, Spicul Jugureni, Dinamo Odaia Turcului, Petrolul Răscăieți, Sportul Mogoșani, Unirea Cobia, Voința Ionești, Olimpia Picior de Munte, Viitorul Tomșani, Neajlovul Puntea de Greci, Victoria Văcărești, Pomicola Raciu.

Liga a 6-a, Promoție

Seria Nord

Gaița Bilciurești, Universitatea Băleni, Luceafărul Poiana, Gloria Postârnacu, CS Mircea Vodă, Rapid Hagioaica, Avântul Produlești, Viitorul Cojasca, Urban Titu II.

Seria Sud

AS Malu cu Flori, Viitorul Gorgota, Voința Valea Voievozilor, Gloria Mănești, Sportul Vlădeni, ACP Vulcana Băi, Străjerii Târgoviște II, Unirea Bucșani II, Luceafărul Dărmănești II.

Cupa României -faza județeană, prima etapă, 22 august, ora 11.00:

Voința Pietroșița – Bradul Moroeni AS Malu cu Flori – Muscelul Văleni Viitorul Gorgota – Viitorul Ocnița Voința Adânca – CSC Valea Lungă Voința Săcuieni – Olimpicii Ulmi Pomicola Raciu – Victoria Văcărești Flacăra Ghinești – Unirea Nucet Gaița Bilciurești – Viitorul Dobra Viitorul Cojasca – Viitorul Gheboaia Spic de Grâu Ghimpați – Libertatea Urziceanca

FC Potlogi – AS Corbii Mari Rapid Hagioaica – Viitorul Tomșani

Vânătorul Rățoaia – Gloria Bucșani Petrolul Răscăieți – Spicul Jugureni Sportul Mogoșani – Flacăra Zăvoiu ACP Vulcana Băi – Gloria Doicești Gloria Mănești – Voința Tătărani Voința V. Voievozilor – ACS Gura Ocniței Luceafărul Dărmănești II – Viitorul I.L. Caragiale

Sportul Vlădeni – Luceafărul Dărmănești Străjerii Târgoviște II – Comerțul Viișoara CS Mircea Vodă – Luceafărul Bolovani Univ. Băleni – Olimpia Mărcești Gloria Postârnacu – Știința Finta Luceafărul Poiana – Dentas Tărtășești Urban Titu II – Săgeata Braniștea Avântul Produlești – Dinamo Odaia Turcului

Unirea Bucșani II – Victoria Comișani Neajlovul Puntea de Greci – Voința Ionești

Unirea Cobia – Olimpia Picior de Munte.

