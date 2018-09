S-AU DISPUTAT PRIMELE MECIURI DIN TURUL IV AL CUPEI ROMÂNIEI

Share This





















Partidele se desfăşoară într-o singură manşă, eliminatorie, iar în caz de egalitate după 90 de minute de joc se vor disputa prelungiri şi, dacă egalitatea va

persista, se vor executa lovituri de departajare.

După acest tur urmează şais-prezecimile de finală, fază în care intră în competiţie şi cele 14 echipe din Liga 1. Aceste meciuri vor avea loc în perioada 24-30 septembrie. Meciuri turul IV:

11 septembrie, ora 19:30 FINAL – FC RAPID – DACO-GETICA BUCUREŞTI 2-1

Stadion: „Valentin Stănescu” (Bucureşti).

Arbitru: Andrei Moroiţă (Ploieşti); Asistenţi: Ştefan Dumitrache (Palanca -Prahova) şi Ionuţ Traian Neacşu (Bucureşti).

Rapid: Drăghia – I. Voicu, Al. Iacob, Vas. Maftei (cpt.), Ad. Grigore -Jorza, Lădaru (Al. Burlacu 64′) – Dovleac, Jurj (Demici 75′), Goge – Vlada (Matuleviciuc 81′)

Rezerve neutilizate: Ciuculescu -Ad. Neacşu, Boian, Ad. Mitea

Antrenor: Constantin Schumacher

Daco-Getica: Botaş – Călinţaru (cpt.), Vl. Georgescu, Cotigă, Muşat – D. Cîrjan, Bustea (Mîrzea 75′), Raph. Stănescu – Teuţ, Epure (Eug. Nica 46′), Ad. Voicu (Petriş 81′)

Rezerve neutilizate: Gavrilaş -Motroc, Carabela, M. Grigore

Antrenor: Marius Baciu

– Min 90 2-1 Rapahel Stănescu bate penalty-ul în stânga sus, puternic, cu sânge rece şi îl învinge pe Drăghia, sărit pe direcţie, dar inutil

– Min 89 Raphael Stănescu luftează în faţa careului mic, în dreapta, cade şi arbitrul dictează penalty, considerând că Adrian Grigore l-a incomodat din spate. Grigore nu-l atinsese şi vede şi cartonaşul galben degeaba

– Min 84 Burlacu bate direct pe poartă o lovitură liberă de la 23 de metri uşor lateral stânga, iar Botaş respinge în corner din vinclul din dreapta sa

– Min 81 Iese Adrian Voicu şi intră Tiberiu Petriş

– Min 81 Iese Marian Vlada şi intră Matulevicius

– Min 75 La Daco-Getica, iese Cristian Bustea şi intră Vlad Mîrzea

– Min 75 La Rapid, intră Alin Demici şi iese Sergiu Jurj

– Min 70 2-0 Marian Vlada primeşte la 14 metri lateral stânga, îl fentează pe Bustea şi şutează superb direct în vinclul colţul lung

– Min 65 Burlacu centrează dintr-o lovitură liberă de la 25 de metri lateral stânga, Jurj urmăreşte la 6 metri şi înscrie cu capul, însă era în offside, astfel că golul este anulat corect

– Min 64 Intră Alexandru Burlacu şi iese Alin Lădaru

– Min 56 Centrare din dreapta, Iacob gafează şi mingea sare la Nica, care trimite din 7 metri în bara din dreapta, mingea ajunge la Teuţ, care şutează la rândul său în aceeaşi bară, însă se ridică fanionul pentru offside

– Min 53 Călinţaru centrează din flancul drept, Nica trimite din 6 metri sub transversală, Drăghia ajunge şi respinge în faţă, iar Stănescu vine din spate din de lângă bara din dreapta trimite în portar şi balonul iese apoi în afară

– Min 50 Vlada e aproape de dublarea avantajului, însă e blocat in extremis în careul mic de Botaş

– Min 46 Intră Eugen Nica şi iese Nicolae Epure, Daco-Getica

– Min 42 1-0 Un-doi între Vlada şi Goge în colţul stânga al careului, primul pasează cu călcâiul şi Petre Goge preia, scapă de marcajul lui Muşat, şi îl învinge pe Botaş cu un şut pe jos, cu dreptul

– Min 18 Goge îl fentează pe Georgescu în stânga careului, centrează prin faţa porţii, Vlada plonjează în 6 metri, dar nu ajunge la minge, iar Dovleac nu o prinde la bara a doua. Ocazie mare pentru Rapid

– Min 15 Muşat bate o lovitură liberă din dreapta careului la bara a doua, acolo unde Georgescu, scăpat din marcaj, reia cu latul din 5 metri, însă trimite, incredibil, peste transversală, deşi îl avea doar pe Drăghia în faţă

– Min 13 Bustea avansează în careu pe stânga, driblează doi oameni şi şutează la colţul lung din 12 metri, însă destul de departe de bară. A fost prima ocazie de gol a meciului

11 septembrie, ora 19:00

FINAL – TURRIS OLTUL TURNU MĂGURELE – CS BALOTEŞTI 3-2

Stadion: Municipal (Turnu Măgurele – Teleorman);

Arbitru: Ovidiu Petru Oprea (Ploieşti); Asistenţi: Cosmin Vătămanu (Bucureşti) şi Alexandru Mihăilă (Râmnicu Vâlcea).

– Min 90+4 3-2

– Min 90+1 3-1

– Min 89 3-0 Mario Mihai înscrie şi el şi măreşte umilinţa pentru echipa ilfoveană din Liga 2

– Min 61 2-0 Celălalt jucător experimentat al Turrisului punctează şi el. Liviu Băjenaru majorează scorul şi duce echipa din Turnu Măgurele mai aproape de 16-imi

– Min 50 1-0 Marian Constantinescu bate un penalty în stânga, pe jos, cu portarul sărit în partea opusă şi deschide scorul

11 septembrie, ora 16:30 FINAL – UNIREA ALBA IULIA – INDUSTRIA GALDA 7-5 după loviturile de departajare (2-2 după 90 şi 120 de

minute, 5-3 la loviturile de departajare)

Stadion: Cetate (Alba Iulia –

Alba);

Arbitru: Constantin Alin Olaru (Râmnicu Vâlcea); Asistenţi: Andrei Pavel Cojocaru (Braşov) şi Nicuşor Marin (Suseni).

Unirea: Ct. Suciu – Rz. Ivan, Potopea, I. Grozav, Ad. Matei (Fil. Morar 46′) – Al. Giurgiu – Oara (Andr. David 60′), P. Păcurar, Selagea (cpt.), Tat (Davidaş 46′)

– Sil. Mureşan (Cl. Marcu 91′)

Rezerve neutilizate: Sporea -Scrob, Goguţa

Antrenor: Adrian Bicheşi Industria: Lepădat – Şchiau, Haiduc (cpt.), Fulea, Boancă (D. Sîrbu 90+2′) – Lupşan – R. Moga (Apetri 64′), Frenţiu, Al. Costea, Baghiu (Rz. Trif 82′) -Cioară

Rezerve neutilizate: Iancău -Bedelean, Stoia, Puha

Antrenor: Paul Ciucă

Au marcat la loviturile de departajare: Adrian Potopea, Alexandru Giurgiu, Ioan Grozav, Ciprian Selagea, Paul Păcurar / Alexandru Cioară, Daniel Lupşan, Sorin Fulea

A ratat la loviturile de departajare: / Răzvan Trif

– Min 95 Lepădat salvează la şutul lui

Claudiu Marcu, mingea ajunge la Selagea, care înscrie, dar golul e anulat pe motiv de offside

– Min 93 Lepădat are o intervenţie excelentă în faţa lui Andrei David, care a fost aproape să înscrie cu călcâiul

– Min 91 Unirea face a patra schimbare. Iese Silviu Mureşan şi intră Claudiu Marcu

– Min 90+2 Ioan Boancă e înlocuit şi el în prelungiri de David Sîrbu

– Min 83 2-2 Alexandru Giurgiu egalează cu un şut din afara careului, cu efect, la care Daniel Lepădat a greşit flagrant, scapând mingea în plasă

– Min 82 Flaviu Baghiu e înlocuit de Răzvan Trif

– Min 64 Rareş Moga îi lasă locul pe teren lui Alin Apetri

– Min 60 Claudiu Oara e schimbare de Andrei David

– Min 46 Unirea mută de două ori la pauză. Ies Adrian Matei şi Daniel Tat şi intră Filip Morar şi Claudiu Davidaş

– Min 43 1-2 Industria revine imediat în avantaj. Alexandru Cioară bate excelent, peste zid, o lovitură liberă de la 20 de metri şi înscrie în stânga portarului Cătălin Suciu

– Min 41 1-1 Daniel Tat egalează, norocos, cu un şut de la 18 metri

– Min 3-1 0-1 Rareş Moga şutează pe sub Suciu, din lateral dreapta, după ce a primit o minge de la Boancă. Oaspeţii au marcat la primul lor şut pe spaţiul porţii

FINAL – CSM FOCŞANI – SPORTING LIEŞTI 0-3 după prelungiri (0-0 după 90 de minute, 0-3 în prelungiri)

Stadion: Milcovul (Focşani -Vrancea);

Arbitru: Vlad Baban; Asistenţi: Ionuţ Melinte şi Tudor Cornea (toţi din

Iaşi).

Focşani: Dogaru – Cl. Mihai, Beşa, Salaoru, Săpunaru, Duca, Negoescu, Lupu, Manu, Predoiu, Pasăre

Sporting: Vădeanu – Şt. Stancu, Maftei, Dav. Dima, Sevastian – Munchiu, I. Constantinescu – Dănăilă, Mihu, Bahnaşu

– Bîrlădeanu (cpt.)

Au mai intrat: Alin Nica, I. Iancu, Vârlan, Ticamucă. Rezerve: Vicol, R. Oană, M. Manea

Antrenor: lonuţ Niculce

– Min 118 0-3 Marius Sevastian driblează la 16 metri şi şutează senzaţional în vin-clul din stânga porţii

– Min 115 0-2 Ticamucă are o acţiune în flancul drept, şutează în bară, mingea revine în teren şi Alin Nica înscrie cu poarta goală

– Min 97 0-1 Ticamucă pasează pe culoar pentru Andrei Mihu, acesta dejoacă pasul la offside al fundaşilor Focşaniului şi înscrie cu un şut la colţul lung şi cu ajutorul barei

FINAL – GLORIA LUNCA TEUZ CERMEI – LUCEAFĂRUL ORADEA 1-4

Stadion: Comunal-Central (Cermei – Arad);

Arbitru: Claudiu Gaitin; Asistenţi: Alexandru Filip şi Alin Marian Botaş (toţi din Timişoara).

Gloria: Stănilă – Dolga, Varga (cpt.)(M. Vlad 53′), Gal – Polgar, Mihuţa, I. Tănase, Al. Sabău – Prună, Deta (Ov. Vezan 58′), Matiş (Capătă 68′)

Rezerve neutilizate: Gârlea-Domondi – Al. Nistor, Rogojan, Mager

Antrenor: Radu Anca

Luceafărul: Moroz – Gunie, Băican, Opriş (Al. Dulca 32′), Fl. Drăgan -Mitrică (P. Peter 70′), Chiorean, Codoban (cpt.), Core – Luduşan, Ţîră (Sg. Pop 79′)

Rezerve neutilizate: Bg. Moga -C-tin. Roşu, Preoteasa, Gruia

Antrenor: Cristian Lupuţ

– Min 79 Sergiu Pop intră în locul lui Cătălin Ţîră

– Min 80 1-4 Michel Vlad pătrunde în careu pe dreapta şi-l învinge pe Moroz din 10 metri

– Min 74 0-4 Patrick Peter scapă de marcaj, rămâne singur cu Stănilă şi îl învinge şi el pe portarul Cermeiului

– Min 70 Patrick Peter intră în locul lui Paul Mitrică

– Min 68 Alexandru Capătă îi ia locul lui Claudiu Matiş – Min 58 Ovidiu Vezan intră în locul lui Rareş Deta

– Min 53 Iese Norbert Varga şi intră Michel Vlad

– Min 51 0-3 Cătălin Ţîră, noua achiziţie a Luceafărului, profită de o gafă a apărării Cermeiului şi nu iartă din interiorul careului

– Min 48 0-2 Alexandru Dulca, nemarcat, primeşte în careu, şutează la colţul lung şi Stănilă nu poate evita golul

– Min 32 Vlad Opriş, accidentat după un duel cu Deta, este schimbat cu Alexandru Dulca

– Min 10 0-1 Andrei Luduşan prinde un voleu direct în vinclu din marginea careului mare

FINAL – CS TUNARI – ACADEMICA CLINCENI 0-2

Stadion: Tunari (Tunari – Ilfov);

Arbitru: Adrian Sorin Costreie (Buftea); Asistenţi: Marius Bărbulescu şi Gabriel Neagu (ambii din Bucureşti).

Tunari: Perianu – Ciortan (H. Chiacu 76′), Fl. Iordache, Barabaş, Al. Neculai, Rogojan, Cl. Zamfir (M. Ion 70′), Bâtfoi, Vălimăreanu, Al. Văduva, Oşca

(cpt.)

Rezerve neutilizate: Manciu – R. Stoica, Pădineanu, Mitracu, Al. Ionescu

Antrenor: Ştefan Odoroabă

Clinceni: Cr. Andrei – Mih. Dobrescu, Rz. Patriche (cpt.), Andr. Răuţă, Mih. Şandru, Şut, Bg. Barbu, Gliga (Horşia 68′), Al. Nicola, Vl. Mihalcea (Rob. Ion 55′), Ad. Stoica (Fl. Achim 84′)

Rezerve neutilizate: Oct. Vâlceanu – Val. Cristea, Dogaru, Vas. Olariu

Antrenor: Ilie Poenaru

– Min 90+5 0-2 Bogdan Barbu primeşte din dreapta şi şutează la firul ierbii în dreapta lui Perianu, la rădăcina barei

– Min 84 Iese Adrian Stoica şi intră Florin Achim

– Min 76 Ionel Ciortan îi lasă locul pe teren lui Hristu Chiacu

– Min 70 Claudiu Zamfir este schimbat de Mihai Ion

– Min 68 Ciprian Gliga este înlocuit cu Ovidiu Horşia

– Min 55 Iese Vlad Mihalcea şi intră Robert Ion

– Min 2 0-1 Centrarea venită din cornerul de pe stânga l-a găsi

12 septembrie, ora 16:30

Bucovina Rădăuţi – Ştiinţa Miroslava Axiopolis Sport Cernavodă – Dacia Unirea Brăila

Unirea Slobozia – Sportul Snagov Progresul Spartac – Metaloglobus Bucureşti

CSM Slatina – FC Argeş Pandurii Târgu Jiu – CS Mioveni CSM Lugoj – Energeticianul UTA Arad – ACS Poli Timişoara

12 septembrie, ora 19:00 Ripensia Timişoara – ASU Politehnica Timişoara

13 septembrie, ora 16:30

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc -Aerostar Bacău

ACS Fotbal Comuna Recea -Universitatea Cluj

18 septembrie, ora 16:30

Flacăra Moreni – Chindia Târgovişte