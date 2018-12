S-au demarat controalele specifice perioadei sărbătorilor de iarnă

Share This





















Începând cu data de 30.11.2018 şi până în data de 07.01.2019 inspectorii veterinari desfăşoară controale tematice specifice sărbătorilor de iarnă, cu scopul prevenirii apariţiei toxiinfecţiilor alimentare şi răspândirii virusului Pestei Porcine Africane (PPA).

Se va verifica modul în care operatorii din sectorul alimentar respectă măsurile privind combaterea pestei porcine africane (PPA), a condiţiilor sanitare veterinare şi de siguranţa alimentelor referitoare la trasabilitatea, ambalarea, transportul, depozitarea şi comercializarea cărnii proaspete de porc, precum şi a modului de marcare şi certificare a cărnii proaspete, a cărnii tocate, a cărnii preparate şi a produselor din carne de porc, sau care conţin carne de porc.

În acest sens, la nivelul DSVSA judeţene sunt constituite echipe, care, în colaborare cu reprezentanţii Inspectoratelor de Poliţie judeţene vor efectua controale oficiale având drept scop:

1. Verificarea modului de sacrificarea porcilor care se va realiza în unităţi de abator-izare, autorizate sanitar veterinar pentru sacrificarea de porcine şi publicate pe site-ul ANSVSA. Este interzisă tăierea porcilor, în scopul comercializării cărnii, în alte locuri sau spaţii, decât cele autorizate sanitar veterinar.

2. Verificarea modului de respectare a cerinţelor legislaţiei Uniunii Europene aplicabile comerţului cu porcine vii, precum şi a măsurilor privind restricţionarea mişcărilor de porci vii, ca urmare a apariţiei şi evoluţiei focarelor de PPA.

De asemenea, se vor realiza controale în trafic, cu sprijinul reprezentanţilor Inspectoratelor de Poliţie judeţene, pentru a se verifica dacă sunt respectate condiţiile legale pentru transportul animalelor, cărnii şi produselor din carne.

3. Verificarea modului de respectare a cerinţelor legale aplicabile comerţului cu carne proaspătă şi produse din carne, ca urmare a apariţiei şi evoluţiei unor focare

de PPA.

4. Verificarea respectării normelor în vigoare prinvind comercializarea ouălor şi produselor din ouă, laptelui şi produselor lactate, precum şi peştelui şi produselor din pescuit.

Obiectivele vizate în cadrul acestor acţiuni sunt: pieţele agro-alimentare, abatoare, unităţile de tranşare a cărnii, unităţile de procesare şi depozitare a alimentelor de origine animală, precum şi în unităţile de vânzare cu amănuntul (carmangerii, măcelării, unităţi de alimentaţie publică, pizzerii, cantine, unităţi tip catering, cofetării, patiserii, laboratoare de cofetărie/patiserie, pensiuni turistice, unităţi de tip hipermarket/supermarket, magazine alimentare etc.).

Pieţele agroalimentare vor fi supravegheate de către medicii veterinari care vor sancţiona comercializarea produselor în alte condiţii decât cele prevăzute de normele sanitare veterinare.

Este interzisă comercializarea produselor şi alimentelor de origine animală în spaţii improvizate (în sistem de vânzare stradal), nesupuse controlului sanitar veterinar.

Totodată, cu ocazia acestor controale, o atenţie deosebită va fi acordată verificării condiţiilor sanitare veterinare şi de igienă existente în locurile organizate periodic de către autorităţile locale, în vederea comercializării unor alimente care prezintă caracteristici tradiţionale (de ex. târguri de Crăciun).

La nivelul unităţilor de vânzare cu amănuntul supuse înregistrării şi controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor se va proceda la: a) verificarea respectării cerinţelor pentru înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor; b) verificarea respectării cerinţelor de igiena;

c) verificarea trasabilităţii produselor alimentare.

La nivelul DSVSA judeţene şi al circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale (CSVSAO) în perioadele 30.11.201824.12.2018 şi 27.12.2018 – 07.01.2019 va fi asigurată permanenţa, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică, va fi afişat programul de lucru, numele medicului veterinar responsabil şi numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspect privind nerespectarea normelor sanitare veterinare. De asemenea, la nivelul DSVSA judeţene şi al circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale (CSVSAO) vor fi afişate locaţiile în care poate fi efectuat examenul pentru identificarea Trichinella spiralis în carnea de porc.