S-a semnat contractul de finanţare pentru proiectul „Restaurarea şi consolidarea Bisericii Sfântul Gheorghe – Mănăstirea Viforâta, comuna Aninoasa, judeţul Dâmboviţa”

Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, a fost prezent la semnarea contractului de finanţare pentru proiectul „Restaurarea şi consolidarea Bisericii Sfântul Gheorghe -Mănăstirea Viforâta, comuna Aninoasa, judeţul Dâmboviţa”. Proiectul va fi implementat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”.

Cu o durată de implementare de 31 de luni de la momentul semnării contractului, proiectul vizează restaurarea, consolidarea, protejarea şi conservarea Bisericii Sfântul Gheorghe – monument istoric cu o suprafaţă de 259 m2, ce face parte din Ansamblul Mănăstirii Viforâta, comuna Aninoasa.

Valoarea totală a proiectului este de 7.837.211,51 lei, din care 6.582.396,49 lei reprezintă fonduri nerambursabile FEDR, iar 1.006.719,46 lei sunt fonduri din bugetul de stat.

La eveniment au mai fost prezenţi: Liviu Muşat – Directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Florina Mureşan – subprefectul Judeţului Dâmboviţa, Adrian Ţuţuianu -senator, Oana Vlăducă, Carmen Holban şi Corneliu Ştefan – deputaţi, Constantin Maricescu – primarul comunei Aninoasa, Ionuţ Ghibanu – vicar eparhial în cadrul Arhiepiscopiei Târgovişte, Doina Petrescu – arhitect, primarii localităţilor învecinate şi numeroşi localnici.

Alexandru Oprea, preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa: „Este un proiect la care domnul primar a ţinut foarte mult. Este un proiect la care consiliul judeţean, după o analiză pe care am făcut-o în urmă cu 3 ani, a decis că ar fi bine să fie implementat de către comuna Aninoasa. La acea vreme, Consiliul Judeţean Dâmboviţa mai avea şi alte proiecte; în Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia (…) avem foarte multe proiecte de patrimoniu care trebuie restaurate. Mai avem de semnat câteva contracte – din câte ştiu eu Biserica de la Vârtop, Biserica de la Pitaru şi, nu în ultimul rând, Curtea Domnească, care are în proiect şi restaurarea Bisericii Sfânta Vineri. (.) Semnarea contractului este un moment important; este foarte important să implementăm în bune condiţii aceste proiecte şi să nu avem corecţii de la Uniunea Europeană. Sigur, am văzut în spaţiul public că există o preocupare pentru ceea ce înseamnă lucrările de patrimoniu şi aici spun că suntem oarecum privilegiaţi deoarece beneficiem de expertiza unui om care cunoaşte foarte bine valorile de patrimoniu din zona noastră, doamna arhitect Doina Petrescu. Am implementat împreună cu dumneaei mai multe proiecte şi ştiu că este un om care cu migală şi cu profesionalism se apleacă asupra fiecărui detaliu absolut necesar ca proiectul să iasă. Eu sper ca echipa de implementare să ducă la bun sfârşit acest proiect important pentru comunitatea locală, important pentru judeţul Dâmboviţa şi, de ce nu, să reuşim să fim prezenţi şi la inaugurarea acestor lucrări într-un termen cât mai scurt. Vă dorec succes şi multă baftă şi aplecare spre implementarea în bune condiţii a acestui proiect!”

Până în prezent, la nivelul Regiunii Sud Muntenia, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, s-au depus 41 de aplicaţii pentru conservarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural. Valoarea totală a acestor proiecte este de aproximativ 440 milioane lei, din care potenţialii beneficiari solicită, în total, fonduri nerambursabile de peste 425 milioane lei, valoare ce reprezintă 186,35% din alocarea iniţială la nivel de regiune, destinată Priorităţii de Investiţii 5.1.