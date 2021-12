S-a reluat circulația pe podul pe DJ 720, peste pârâul Slănic, în comuna Gura Ocniței

Sfârșitul anului 2021 are vești bune pentru participanții la traficul rutier din comuna Gura Ocniței, în zona podului pe DJ 720, peste pârâul Slănic, la km 3+350: de astăzi, acest element de infrastructură este funcțional, el fiind redat circulației publice.

Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, însoțit de administratorul public Cristian Avanu și secretarul general al județului, Dănuț Nicolae Popa Stănescu, au mers astăzi pe șantier pentru a vedea cum se desfășoară lucrările la acest obiectiv.

În valoare totală de 1.800.000 lei, proiectul este realizat prin finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Podul are lungimea de 23,11 m și lățimea de 11,40 m; partea carosabilă are lățimea de 7,80 m, iar trotuarele, 1,50 m. Suprastructura podului este realizată din 10 grinzi prefabricate din beton și placă de suprabetonare de 15 cm. Obiectivul presupune și lucrări de amenajare a albiei pârâului Slănic cu 6 gabioane și saltea de gabioane de 50 cm. Racordurile cu terasamentele vor fi asigurate de plăci de racordare, cu lungimea de 3 m. S-au executat lucrări la infrastructura podului,consolidată prin cămășuire, pe 14 coloane, s-au montat parapete pietonale metalice, parapete de siguranță, borduri și aparate de reazem.

Președintele Corneliu Ștefan: „Un alt obiectiv de investiții îndeplinește de acum parametrii tehnici pentru a putea fi utilizat de cetățeni. Reluarea circulației pe acest segment de drum înseamnă mai mult confort pentru partic-ipanții la traficul rutier. Le mulțumesc tuturor celor care, prin munca lor, contribuie la crearea unor condiții de deplasare civilizate și comode, dar și la siguranța șoferilor și pietonilor care folosesc acest element de infrastructură rutieră.”