S-A ÎNTORS COLLAR, AU REVENIT VICTORIILE. CSM Târgovişte – Ştiinţa Bacău 3-1 (25-19, 23-25, 25-20, 25-16)

Voleibalistele n-au mai călcat strâmb pe propriul teren în primul meci din play-off-ul campionatului şi a trecut, fără mari emoţii de Bacău, o echipă care le-a dat mari bătăi de cap în sezonul actual, atât în cupă cât şi în campionat. Revenirea ibericei Maia Collar pare să fi fost de bun augur, iar prestaţia ofensivă a acesteia la superlativ. Jucătoarea CSM- ului a adus, din nou, cele mai multe puncte gazdelor, care astfel au început bine ultima parte a campionatului.

Dâmboviţencele au reuşit unul dintre cele mai bune meciuri din 2017 în faţa trupei lui Florin Grapă, însă succesul de vineri nu schimbă cu mult datele problemei pentru trupa lui Drăgan Nesic. Şansa vicecampioanei de a mai repeta performanţele din ultimele două sezoane sunt destul de mici, iar pentru asta trebuie să câştige aproape toate meciurile din acest nou sistem de desfăşurare a întrecerii interne. După jocul cu Ştiinţa, CS Municipal merge în Capitală. Marţi, de la ora 18.00, Târgoviştea trebuie să treacă de Dinamo, iar condiţia esenţială este să o facă la o diferenţă concludentă pentru a nu pierde contactul cu locul second ocupat de Clubul Sportiv Municipal. CSM Târgovişte: M. Collar 26, S. Klisura 18, A. Sobo 13, A. Trică 7, B. Mitrănescu 5, D. Calotă 4, B. Brcic 1, S. Cebic (libero). Antrenor: Drăgan Nesic.

Ştiinţa Bacău: N. Perovic 20, D. Rogojinaru 13, I. Radu 12, G. Faleş 6, S. Moisă 6, A. Otasevic 2, L. Sipic 2, C. Cazacu 1, I. Zburova 1, L. Manu (libero), M. Albu, C. Bălţatu. Antrenor: Florin Grapă.