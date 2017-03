Share This





















Consiliul Judeţean Dâmboviţa s-a reunit în şedinţă extraordinară în „Sala Unirii” a sediului administrative. Primul punct pe ordinea de zi a fost proiectul de hotărâre pentru transmiterea a 10 apartamente cu destinaţia „locuinţe de serviciu” din domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al statului. Acest proiect de hotărâre nu a fost pentru prima dată adus în CJ pentru a fi votat. S-a mai regăsit de câteva ori pe ordinea de zi a CJ, însă s-a lovit de opoziţia consilierilor judeţeni liberali. Se pare că cinci dintre consilierii liberalii au revenit la sentimente mai bune şi de această dată proiectul a trecut, cu 27 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 2 abţineri şi o nepartic-ipare la vot. PSD are în CJ Dâmboviţa, 22 de consilieri iar PNL 13. La această şedinţă au fost prezenţi 32 de consilieri judeţeni, cei 22 de consilieri de la

PSD şi 10 de la PNL. S-a

încheiat scandalul celor 10 apartamente pe care Consiliul Judeţean Dâmboviţa trebuie să le dea Ministerului de Interne pentru a primi definitiv în proprietate terenul de 26 de hectare de la fosta Unitate Militară de la Gara Târgovişte

Prin Hotărârea Guvernului nr.180/2013 a fost transmis un imobil-Fosta Unitate Militară de la Gara Târgovişte, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi în administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa. Transmiterea imobilului – teren şi clădiri, a fost condiţionată, conform art.Ill alin.(2) si (3) din Hotărârea Guvernului nr.180/2013 de realizarea în termen de patru ani de la intrarea în vigoare a hotărârii de Guvern, a 10 locuinţe de serviciu situate în municipiul Târgovişte şi transmiterea acestora în domeniul public al statului, urmând a fi administrate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa (5 locuinţe de serviciu) şi Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa (5 locuinţe de serviciu).

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.17/21.01.2016 s-a aprobat Nota de Fundamentare, Caietul de sarcini şi Procedura în vederea achiziţionării a 10 apartamente cu destinaţia „locuinţe de serviciu” în perioada 2016-2017. Consiliul Judeţean a organizat licitaţie deschisă în vederea achiziţionării celor 10 apartamente cu destinaţia „locuinţe de serviciu”. La licitaţia organizată în acest sens, a fost declarată câştigătoare S.C.Romarta S.A., conform hotărârii menţionate, încheindu-se în acest sens Contractele de vânzare-cumpărare autentificate sub nr.1584/01.06.2016 (pentru 7 locuinţe de serviciu) şi nr.3564/17.11.2016 (pentru 3 locuinţe de serviciu).

Prin Hotărârile Consiliului Judeţean Dâmboviţa nr.311/29.09.2016 (pentru 7 locuinţe de serviciu) şi nr.393/29.12.2016 (pentru 3 locuinţe de serviciu) au fost incluse cele 10 apartamente cu destinaţia „locuinţe de serviciu” în domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa, iar prin adresa

nr.4008/15.02.2017 s-a transmis către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene proiectul de Hotărâre de Guvern privind atestarea apartenenţei bunurilor respective la domeniul public al judeţului Dâmboviţa.

Adoptarea hotărârii pentru transmiterea celor 10 apartamente cu destinaţia „locuinţe de serviciu” din domeniul public al judeţului Dâmboviţa şi din administrarea Consiliului Judeţean Dâmboviţa în domeniul public al statului, se impunea în mod imperativ pentru faptul că pe data de 22.04.2017 se împlineşte tremenul limită stabilit pentru îndeplinirea obligaţiilor Consiliului Judeţean Dâmboviţa faţă de MAI şi anume: 10 locuinţe pe care CJ să le predea Ministerului de Interne până la expirarea perioadei de 4 ani de valabilitate a Ordonanţei şi să construiască pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenă un Centru de Coordonare a Intervenţiei. La această dată obligaţiile Consiliului Judeţean Dâmboviţa sunt realizate în totalitate.

CJ Dâmboviţa are foarte multe proiectele în curs de implementare în zona fostei unităţi militare de la gară, şi anume: -Complexul Sportiv (din care face parte şi proiectul noului stadion) -234.801.600 lei (52.178.133,3 Euro); – Drumul de legătură DJ 720E între Gara Târgovişte Sud şi centura oraşului – 12.117.520 lei (2.692.782,2 Euro); – Sediul Registrului Auto Român – în valoare de 1.700.000 euro.Pentru realizarea sediului, Registrului Auto Român i s-a transmis, în baza HCJD nr. 230/2013, un teren cu suprafaţa de de 10.000 mp pentru care Consiliul Judeţean Dâmboviţa încasează anual o redevenţă de 8.000 Euro; – Proiectul european pentru reabilitarea Şcolii de Cavalerie (depus la ADR Sud-Muntenia) -2.700.000 Euro; – Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei

Dâmboviţa ISU – 4.534.208,1 lei,

la care se adaugă cheltuieli de proiectare şi dirigenţie de şantier în valoare de 210.689,12 lei (1.007.601,8 Euro); – Sediu pentru arhivele judeţene (proiect în lucru, cu servicii contractate în valoare de 111.600 lei, cu un total estimat pentru investiţie în valoare de 2.245.573 lei).