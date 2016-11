S-a finalizat proiectul „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în comuna Malu cu Flori, judeţul Dâmboviţa, Măsura 125 a”

Share This





















In doar şase luni de când este primar al comunei Malu cu Flori, Ion Constantin a reuşit să deblocheze şi să finalizeze trei proiecte majore pentru comunitatea pe care o conduce, dar totodată a scăpat şi Primăria Malu cu Flori de faliment. Cele trei proiecte sunt: „Reabilitare, modernizare şi dotarea Căminului Cultural din satul Malu cu Flori”, investiţie cu finanţare prin CNI, „Reabilitarea şi modernizarea DC 30 ŞI DC 125B, afectate de inundaţii în anul 2010”, proiect realizat pe Măsura 322d şi „Asfaltarea drumurilor de exploataţie agricolă” – investiţie pe Măsura 125a. În primul rând, edilul Ion Constantin şi-a dat tot interesul să finalizeze proiectul „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în comuna Malu cu Flori, judeţul Dâmboviţa, Măsura 125a”, în valoare de 4.522.346 lei. Miercuri, 9 noiembrie s-a făcut şi recepţia lucrărilor din cadrul acestui proiect. In luna iunie, când edilul Ion Constantin şi-a preluat mandatul de primar, a constat că proiectul „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în comuna Malu cu Flori, judeţul Dâmboviţa, Măsura 125 a” început din anul 2013 era realizat în proporţie de 40%. După o discuţie serioasă cu firma constructoare, lucrurile au început să se mişte, iar edilul Ion Constantinu nu i-a dat nicio clipă de răgaz constructorului şi iată că astăzi, proiectul s-a finalizat. Dacă proiectul nu s-ar fi finalizat, unitatea administrativ teritorială Malu cu Flori risca să primească o corecţie financiară de la Uniunea Europeană de 11 miliarde lei vechi, situaţie care ar fi băgat localitatea în faliment. Prin implicare şi comunicare permanentă, primarul Ion Constantin a reuşit să rezolve o problemă foarte mare.

Nu trebuie să omitem un amănunt foarte important, edilul Ion Constantin şi-a dat tot interesul ca acest proiect să fie finalizat însă mai există o problemă, Primăria Malu cu Flori mai are nevoie de o sumă de bani pentru a închide proiectul. Edilul mai speră că totuşi Guvernul Tehnocrat, la următoarea rectificare bugetară va aloca bani şi primăriilor iar dacă nu, va căuta o soluţie să rezolve până la capăt problema.