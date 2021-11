S-a deschis Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor la Ocnița

Comuna Ocnița are, de astăzi, Serviciu Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, astfel locuitorii din Ocnița nu mai sunt nevoiți să vină până în Târgoviște pentru eliberarea cărților de identitate.

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor de la Ocnița are sediul pe strada Primăverii nr. 9A – fostul Centru de Informare Turistică. Primarul Eduard Barcău, cel care a susținut înființarea acestui serviciu, pentru a veni în sprijinul cetățenilor comunei pe care care o conduce, deja a făcut public și programul de funcționare. La deschiderea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor de la Ocnița, au onorat invitația și președintele CJ, Corneliu Ștefan și vicepreședinții Luciana Cristea și Antonel Jîjîie.

„În cursul dimineții, împreună cu primarul comunei Ocnița, Eduard Barcău, am inaugurat Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor. Consider că de acest serviciu trebuie să beneficieze și oamenii din comunele învecinate, iar pentru acest lucru, în perioada următoare, trebuie identificată cea mai bună soluție pentru ca toți cetățenii din zonă să poată apela la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din Ocnița”, a declarat președintele CJ, Corneliu Ștefan.