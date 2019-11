S-A DECLANŞAT ACŢIUNEA „FOC DE ARTIFICII”

Share This





















Poliţia a demarat acţiunea naţională „FOC DE ARTIFICII”.Şi în acest an sunt continuate activităţile la nivel naţional, sub coordonarea Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, pentru prevenirea oricăror evenimente negative generate de nerespectarea legislaţiei privind obiectele pirotehnice.În perioada 18 noiembrie 2019 – 6 ianuarie 2020, poliţiştii vor efectua acţiuni şi controale, atât la societăţile comerciale autorizate să desfăşoare operaţiuni cu articole pirotehnice, cât şi în zona pieţelor, târgurilor sau centrelor comerciale. Vor fi vizate persoanele fizice şi juridice neautorizate, care comercializează ambulant articole pirotehnice. Activităţile au scopul de prevenire şi de combatere a oricăror evenimente negative (răniri de persoane, incendii sau distrugeri de bunuri) generate de nere-spectarea prevederilor legale care reglementează deţinerea, comercializarea, importul, depozitarea şi folosirea articolelor pirotehnice de persoanele fizice şi juridice în perioada sărbătorilor de iarnă 2019/2020. Nu uitaţi!

Articolele pirotehnice de tip petardă, încadrate în categoria P1, apărute pe piaţa românească, nu sunt destinate a fi folosite în scop de divertisment, utilizarea acestora fiind permisă în cazuri deosebite, de persoanele aflate în pericol, pentru a îndepărta animalele agresive sau sălbatice, de către fermieri sau de alte categorii profesionale ce utilizează astfel de articole pirotehnice în scop tehnic.

De asemenea, persoanele juridice autorizate nu pot comercializa către alte persoane juridice autorizate decât articole pirotehnice din categoriile pentru care au fost autorizate.

Totodată, persoanele juridice nu pot comercializa articole pirotehnice din categoriile F2-F4. Obiectele pirotehnice din categoria F1 pot fi comercializate pe tot timpul anului

In conformitate cu legislaţia în vigoare, este permisă organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile F3 şi F4 numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean şi avizul inspectoratului de poliţie judeţean pe a cărui rază se execută jocurile respective.

Referitor la persoanele fizice, atragem atenţia că acestea, dacă au vârsta de peste 18 ani, pot deţine şi folosi în scop de divertisment doar articole pirotehnice din categoria F1 pe tot timpul anului.

Articolele pirotehnice din categoriile F2-F4, P.1, P.2, T.1 şi T.2 nu pot fi confecţionate, importate, comercializate sau folosite de către persoanele fizice în scopuri de divertisment.