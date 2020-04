S-a dat startul nominalizărilor pentru Gala Elevului Reprezentant!

Share This





















Consiliul Naţional al Elevilor, unica structură de reprezentare a elevilor din România, organizează cea de-a treia ediţie a proiectului „Gala Elevului Reprezentant”. Tema propusă pentru acest an este „Set a new goal: education for all!” şi centrează atenţia publică asupra incluziunii educaţionale. Cu scopul de a valorifica iniţiativele de impact ale celor care luptă pentru a atenua bullyingul din şcoli, marginalizarea elevilor cu cerinţe educaţionale speciale sau a elevilor care provin din medii defavorizate, Consiliul Naţional al Elevilor doreşte să promoveze şi să premieze contribuţia la un mediu echitabil de dezvoltare şi învăţare. Gala are ca scop evidenţierea persoanelor implicate în dezvoltarea educaţiei, fie ei elevi, părinţi, profesori sau membri ai societăţii

civile. Copiii afectaţi de excluziunea educaţională au nevoie de ajutor din partea celor care le remarcă problemele, iar şcolarizarea lor necesită o implicare continuă. Egalitatea dintre elevi este vitală ca aceştia să simtă că sunt doriţi într-un colectiv şi mai ales în societate.

Dacă ai remarcat o persoană care susţine, prin acţiunile sale, nevoile elevilor şi luptă pentru o educaţie accesibilă tuturor copiilor din România, o poţi nominaliza aici: https://gala.consiliulelevilor.ro, pentru una dintre categoriile următoare: „Elev implicat în comunitate”, „Cel mai incluziv mediu şcolar”, „Profesor de 10”, „Părintele, agent al schimbării” şi „Iniţiative pentru garantarea accesului la educaţie”. Pentru a fi la curent cu toate informaţiile legate de acest eveniment, accesează pagina de Facebook a Consiliului Naţional al Elevilor.