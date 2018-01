S-a confirmat! CSM TÂRGOVIŞTE S-A DESPĂRŢIT DE LIANNA SYBELDON! Conducerea clubului dâmboviţean a încercat să ascundă adevăratul motiv pentru care voleibalista nu a mai continuat la Târgovişte

Share This





















După ce americanca Lianna Sybel-don a ales să nu mai continue activitatea de performanţă, cel puţin pentru moment renunţând la a mai practica voleiul la acest nivel, am fost nevoiţi să acoperim această plecare printr-un nou transfer, informează csmtargoviste.ro.

„În primul rând, aş dori să mulţumesc tuturor celor de la CSM din Târgovişte pentru oportunitatea de a juca pentru această echipă. Din păcate, am decis să nu închei restul acestui sezon. Aceasta a fost o decizie personală şi îmi pare rău pentru impactul pe care l-ar putea avea asupra echipei şi a colegelor mele. Sunt recunoscătoare tuturor celor de la Târgovişte pentru această ocazie şi voi aprecia pentru totdeauna timpul petrecut acolo”, a transmis Lianna Sybeldon iubitorilor voleiului targovistean. Jucătoarea aleasă pentru următoarele patru luni competiţionale este Ana Otasevic, componentă a echipei naţionale a Muntenegrului, jucătoare cu o vastă experienţă com-petiţionala, are inclusiv prezenţe în campionatul românesc la Piatra Neamţ şi Bacău. Ana a evoluat de-a lungul carierei la echipe precum: ZOK Niksic, OK Radnicki NIS Petrol, OK Vizura (Serbia), Stade Francais-Saint-Cloud Paris (Franta), TSV Dudingen (Elvetia), VC Unic Piatra Neamţ, VK Spisskâ Novâ Ves (Slovacia), KS Developres Rzeszow (Polonia) şi CS Ştiinţa Bacău.

Ana Otasevic joaca pe poziţia de central (midlleblocker), măsoara 1.92 m, 73 kg şi are 30 de ani.

„Aştept cu nerăbdare să fac parte din familia CSM Târgovişte. Sunt sigură că împreună vom avea jocuri bune şi victorii. Ştiu şi respect publicul din Târgovişte de când jucam la Bacău, mereu şi-a ajutat echipa. Sunt sigur că mă vor adopta, iar eu voi lupta alături de colegele mele să îi facem fericiţi!”, a declarat noua jucătoare a pumelor, Ana Otasevic pentru site-ul oficial al clubului.

Jucătoarea muntenegreancă se va alătura în aceste zile lotului pregătit de Guillermo Naranjo şi va îmbrăca tricoul cu numarul 11.

În altă ordine de idei, secundul Akis EFSTATHOPOULOS a fost însărcinat de antrenorul principal să deschidă negocierile pentru un al treilea middle blocker. După ce a testat fără succes piaţa din Turcia, grecul a contactat-o pe rusoaica Maria Ivonkina, de la care se aşteaptă un răspuns. Cel mai probabil, CSM va renunţa la poloneza Sylwia WOJCIESKA, singura jucătoare din lotul târgoviştean care nu a evoluat deloc în rundele disputate până acum.