Rularea fără anvelope de iarnĭ, pe lângă amenzi consistente, atrage un risc în plus pentru participanții la traficul rutier

Chiar dacă nu s-a produs o scădere accentuată a temperaturilor, șoferii cu experiență știu că, odată cu intrarea în sezonul rece, trebuie să aibă în vedere echiparea autovehiculelor cu anvelopele adecvate. Anvelopele de iarnă sau din categoria sunt obligatorii indiferent de data calendaristică, dacă mașina rulează pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Potrivit Codului Rutier, cauciucurile de iarnă nu sunt obligatorii începând cu data de 1 noiembrie, dar pot apare situații în care montarea acestora pe autovehicule se impune chiar și mai devreme, în octombrie sau în orice altă lună a anului, în cazul în care se circulă pe drumuri publice acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

În linii mari, prevederea legală, intrată în vigoare la 1 noiembrie 2009 (de unde și confuzia legată de dată), spune că mașina trebuie echipată cu anvelopele potrivite indiferent de sezon, astfel că pot fi aplicate amenzi șoferilor care circulă cu anvelope de vară pe un drum curat în cea mai mare parte dar cu o porțiune acoperită cu zăpadă sau polei. În concluzie, utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie din momentul în care începe să ningă, indiferent de perioadă, cât timp este carosabilul acoperit de zăpadă. Obligativitatea dotării autovehiculelor cu cauciucuri de iarnă nu depinde de un anumit interval de timp, ci de condițiile meteorologice.

Totuși, potrivit specialiștilor în domeniu, momentul recomandat pentru montarea pneurilor de iarnă este înaintea scăderii temperaturii sub pragul de 7°C. Aceștia recomandă și ca intervalul de înlocuire a anvelopelor utilizate pe timpul iernii, în cazul autovehiculelor personale să nu depășească 6 ani. Prin utilizarea unor pneuri mai vechi, siguranța șoferului și a partici-panților la trafic este pusă în pericol, crescând riscul de explozie a cauciucului și scăzând rezistența mecanică la frânare din cauza deteriorării. Anvelopele de iarnă sau All Season ajunse la vârsta cronologică de 10 ani trebuie înlocuite neapărat, chiar dacă aparent sunt intacte și nu au atins limitele uzurii.

Ținând cont de condițiile specifice de la noi, se recomandă echiparea cu anvelope de iarnă pentru mașinile rulate frecvent în sezonul rece, materialul din care sunt fabricate asigurând un nivel crescut de aderență. În plus față de cele All Season, cauciucurile de iarnă au bandă de rulare mai profundă și îndepărtează apa de pe suprafața lor.

La pregătirea autovehiculului pentru sezonul rece, pe

lângă schimbarea obligatorie a anvelopelor, posesorii de autovehicule trebuie să acorde atenție și altor aspecte care asigură o bună funcționare a mașinii pe timpul iernii: să verifice bateria și sistemul de încărcare al bateriei; să verifice concentrația antigelului, care trebuie să reziste la temperaturi de -30 °C; să se asigure că termostatul funcționează în parametri optimi și poate încălzi habitaclul; să verifice nivelul de ulei de motor și dacă este respectat intervalul recomandat de revizie; să se asigure că au un kit complet cu lanțuri antiderapante, racletă, lichid de parbriz și soluții pentru dezghețarea parbrizului și a sistemului de închidere al mașinii, ștergătoare adecvate; să evite folosirea simultană a mai multor consumatori, pentru a menaja bateria.

Sancțiunile pentru șoferii care circulă pe drumurile acoperite de zăpadă, gheață sau polei cu anvelope de vară pot varia între 9 și 20 puncte de amendă, adică 1305 și 2900 de lei, la care se adaugă un număr corespunzător de puncte depenalizare, iar ca pedeapsă complementară poate fi reținut certificatul de înmatriculare al autovehiculului.

Pe lângă aderența sporită pe zăpadă, pneurile de iarnă au o compoziție diferită, care le permite să se comporte mult mai bine inclusiv pe perioadele fără precipitații dar geroase.

Potrivit Registrului Auto Român, legea care obliga șoferii să monteze pe mașini anvelope de iarnă precizează clar cum trebuie să arate indicatorul de legalitate al acestora.

Legea utilizează termenul „anvelope de iarnă”. Acestea se pot identifica cel mai simplu prin prezenta pe laterale a literelor M și S, sub formă: M+S, M.S. sau M&S. Anvelopele all-season sau mixte nu sunt asimilate anvelopelor de iarnă, potrivit RAR.

Denumirea de anvelopă all-sea-son este o denumire comercială care nu definește cu exactitate tipul de anvelopă omologată pe timp de iarnă conform Ordonanței OG 5 /2011. Singurul criteriu care certifică faptul că anvelopa este omologată și legală este inscripția literelor M și S, sub formă: M+S, M.S. sau M&S, din nou conform Ordonanței de Guvern nr. 5/2011.