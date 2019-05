Rovana Plumb: La mulţi ani, Europa! La mulţi ani, români!

Share This





















9 mai marchează Ziua Europei, ziua istorică în care a fost pronunţată Declaraţia Schuman. În fiecare an, cu această ocazie, Statele Membre ale Uniunii Europene sărbătoresc pacea şi unitatea.

Fostul ministrul al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, preşedinte PSD Dâmboviţa şi candidatul numărul unu pe lista alegerilor europarlamentare din 26 mai, este unul dintre politicienii care pro-moveaă deschiderea şi ataşamentul României faţă de valori precum toleranţa, respectul reciproc si buna coexistenţă, dar şi beneficiile pe care aderarea la Uniunea Europeană le-au adus ţării noastre, inclusiv prin investiţiile realizate din fonduri europene.

Fostul ministrul al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, este omul care a promovat anul trecut în România, campania „Europa în regiunea mea” („Europe in my region”), lansată de Comisia Europeană (CE) în toate Statele Membre.

„Anul acesta, sărbătorim Ziua Europei într-un context special. Alegerile pentru Parlamentul European care vor avea loc pe 26 mai vor fi un test pentru toate statele care compun Uniunea Europeană. Putem spune, fără să greşim, că de rezultatul acestor alegeri va depinde viitorul Uniunii Europene.

Iată de ce, marile familii europene au pe umerii lor o responsabilitate enormă. Trebuie să gestioneze o relaţie normală şi egală între statele membre.

PSD a fost şi va rămâne un partid pro-european . Iar cine pune încă la îndoială acest statut să-şi amintească faptul că PSD a fost partidul care a dus România în NATO şi în Uniunea Europeană. Şi tot noi suntem cei care dorim ca acum România să facă parte din spaţiul Schengen.

Sper din tot sufletul ca ziua de 9 mai să fie şi mai departe un reper care să unească statele Uniunii Europene, în spiritul principiilor şi valorilor care stau la baza unităţii Europei. Nu trebuie să uităm că Uniunea Europeană înseamnă nu doar oportunităţi economice, ci şi egalitate de şanse şi tratament corect.

La mulţi ani, Europa! La mulţi ani români!”, a declarat Rovana Plumb

În calitatea pe care a avut-o de ministru al Fondurilor Europene , Rovana Plumb a accentuat în permanenţă nevoia solidarităţii şi cooperării la nivel european, precum şi importanta dialogului permanent între toate instituţiile europene pentru găsirea celor mai potrivite soluţii asupra problematicilor din dosarele gestionate de România în calitate de Preşedinţie a Consiliului UE.

În perioada 11-12 aprilie 2019, sub Preşedinţia română a Consiliului Uniunii Europene, a avut loc, la Bucureşti, reuniunea informală a miniştrilor responsabili cu Politica de Coeziune.

Reuniunea, prezidată de ministrul român al Fondurilor Europene, la acel moment, Rovana Plumb, a fost o oportunitate pentru discuţii privind viitorul Politicii de Coeziune, care contribuie într-o mare măsură la consolidarea proiectului european.