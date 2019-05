Rovana Plumb: Cred într-o economie guvernată de valori în care demnitatea umană şi echitatea sunt esenţiale pentru bunăstare

Share This





















În anul 1889, Congresul Internaţionalei Socialiste a decretat ziua de 1 mai ca Ziua Internaţională a Muncii, în memoria victimelor grevei generale din Chicago, ziua fiind comemorată prin manifestaţii muncitoreşti. Cu timpul, 1 mai a devenit sărbătoarea mişcărilor muncitoreşti în majoritatea ţărilor lumii, diversele manifestări căpătând amploare pe măsură ce autorităţile au convenit cu sindicatele ca această zi să fie liberă.

În ţara noastră, 1 Mai, Ziua Muncii, a fost sărbătorită prima dată în 1890, în timpul domniei lui Carol I. Ziua a devenit sărbătoare naţională în perioada comunismului când erau organizate manifestaţii propagandistice de amploare pe marile bulevarde şi pe stadioanele din toată ţara. După căderea comunismului, românii au renunţat la festivităţile propagandistice de 1 Mai. Ziua a fost, însă, marcată prin organizarea de evenimente sociale, în aer liber. Astfel, în această perioadă a anului oamenii îşi organizează mini-vacanţe la mare sau la munte, sau merg la picnic pentru a face grătare în aer liber, alături de prieteni şi familie.

Preşedinte PSD Dâmboviţa, Rovana Plumb, candidat PSD pentru alegerile europarlamentare, a transmis un mesaj cu prilejul zilei de 1 Mai, Ziua Muncii:

„Pentru mine, simbolistica zilei de 1 mai se identifică cu valorile pe care se bazează social-democraţia: solidaritatea, libertatea, egalitatea şi justiţia socială. Partidul Social Democrat a luptat şi va lupta pentru un model economic care favorizează progresul social, protejează vârstnicii şi asigură investiţia în tineri.

Cred cu tărie că munca românilor trebuie respectată şi preţuită, dar mai ales recompensată cel puţin la acelaşi nivel cu muncitorii din UE. De aceea, an de an PSD a luptat pentru majorarea salariilor. Salariul mediu net a crescut cu peste 31% faţă de 2016. Sub Guvernarea PSD, România a reuşit performanţa istorică de a avea cel mai mic şomaj din ultimii 30 de ani, rata şomajului coborând la 3,19%, în martie 2019, potrivit ANOFM.

Aceste performanţe sunt rezultatul creşterii economice care, în guvernarea PSD, se simte în buzunarele şi viaţa oamenilor. Cred într-o economie guvernată de valori (şi nu de goana meschină după profit), în care demnitatea umană şi echitatea sunt esenţiale pentru bunăstare.

Împreună cu colegii mei, vom continua să ne batem pentru bunăstarea românilor inclusiv din Parlamentul European. Vom merge în Europa cu fruntea sus să cerem plată egală pentru muncă egală şi vom cere oprirea abuzurilor şi nedreptăţilor împotriva muncitorilor români din străinătate.

Îmi asum mandatul de a promova o Românie puternică în Europa, o Românie care are ce oferi şi care are pretenţia să şi ceară! O Românie care trebuie să ocupe locul pe care îl merită în Europa!”, a transmis Rovana Plumb