Românii care s-au pensionat anticipat parţial deschis în perioada 1 ianuarie 2011 – 16 iulie 2016, pot să beneficieze de recalcularea pensiei

Camera Deputaţilor a adoptat, marţi, 24 octombrie 2017, un proiect care modifică legea pensilor, persoanele ale căror drepturi de pensie anticipată parţială s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011

– 16 iulie 2016 urmând să beneficieze de recalcularea pensiei: „Astăzi, 24 octombrie, în plenul Camerei Deputaţilor, am votat pentru proiectul de lege care are drept scop modificarea articolului 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Astfel, persoanele ale căror drepturi de pensie anticipată parţială s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011

– 16 iulie 2016, beneficiază de recalcularea pensiei. Recalcularea se face la cererea persoanei interesate, iar drepturile de pensie recalculate se cuvin şi se plătesc începând cu luna următoare înregistrării acesteia la casa teritorială de pensii în evidenţele căreia se află dosarul de pensie al solicitantului. Aceste prevederi se aplică persoanelor care, până în luna depunerii cererii, inclusiv, nu au îndeplinit condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limita de vârstă”, a afirmat deputatul PSD Dâmboviţa, Corneliu Ştefan.

Recalcularea pensiilor se va face la cererea persoanei interesate, iar drepturile de pensie recalculate se cuvin şi se plătesc începând cu luna următoare înregistrării acesteia la casa teritorială de pensii în evidenţele căreia se află dosarul de pensie al solicitantului.

De recalcularea pensiilor vor putea beneficia persoanele care, până în luna depunerii cererii, inclusiv, nu au îndeplinit condiţiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă.

Camera Deputaţilor este for decizional.