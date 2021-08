ROMÂNIA, PE LOCUL 3

Naționala de baschet-cadete a țării noastre a încheiat turneul din localitatea slovacă pe locul al treilea, cu un bilanț de trei victorii și două înfrângeri.

Elevele Mirunei Crâsnic (CSM TÂRGOVIȘTE) au înregistrat următoarele rezultate:

66-40 vs Luxemburg

54-63 vs Elveția

54-55 vs Slovacia

69-37 vs Irlanda

52-43 vs Israel

De menționat că meciul pierdut la mare luptă, la doar un punct, în fața

Slovaciei a determinat ca, la finalul competiției, echipa-gazdă să încheie turneul pe prima poziție. O eventuală victorie a celor mai tinere Acvile ar fi adus locul I pentru România.