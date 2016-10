România are nevoie de un Guvern care să fie aproape de comunităţile locale şi administraţiile publice locale

Share This





















Preşedintele PSD Târgovişte, primarul Cristian Stan a criticat în termeni duri Guvernul Tehnocrat care a tăiat toate investiţiile pentru administraţiile publice locale. Social-democratul dâmboviţean a mai subliniat că şi pe zona fondurilor europene există acelaşi autism din partea Guvernului Technocrat faţă de mesajele venite de la administraţiile publice locale.

„În luna septembrie actualul Guvern, pentru că înţeleg că domnul Cioloş se doreşte a fi premier din nou după 11 decembrie, taie toate investiţiile pentru administraţiile publice locale într-un moment în care aveam mai multă nevoie de acestea. Păi dacă tai investiţiile la şcoli, dacă tai investiţiile la grădiniţe în luna septembrie a anului în curs, ce faci cu banii?! Către ce zone direcţionezi banii dacă infrastructura educaţională este în acest fel ignorată… Era mult mai bine pentru administraţiile publice locale să spui de la început că nu ai bani şi atunci nu ne mai asumam niciun angajament faţă de constructor, dar în momentul în care semnezi contractul de finanţare, iar la jumătatea contractului de finanţare, după ce se realizează lucrări în valoare de câteva miliarde, tai finanţarea, atunci avem o problemă foarte mare pe zona administraţiei publice locale. Şi situaţia este generală la nivelul ţării. Dacă la modul acesta înţelegem să încurajăm investiţiile realizate de administraţiile publice locale înseamnă că nu am înţeles nimic din rolul pe care trebuie să-l aibă un Guvern pe zona investiţională raportat la competenţele şi atribuţiunile legale pe care le ai în sprijinirea administraţiilor publice locale. Noi, la Gădiniţa Nr. 9, am preluat deja sarcina pe bugetul local, dar în situaţia în care vom avea mai multe investiţii pe viitor este absolut imposibil să poţi să preiei investiţii mai mari. Aşa că este foarte clar că România are nevoie de un Guvern angajat politic, are nevoie de un Guvern care să fie aproape de comunităţile locale, aproape de administraţiile publice locale şi care să asculte mesajele care vin din teritoriu. Acelaşi autism faţă de mesajele venite de la administraţiile publice locale se manifestă şi pe zona fondurilor europene. În afara faptului că avem zero absorbţie de fonduri europene în 2016, Ghidurile de finanţare care apar, deşi apar cu întârziere şi din acest punct de vedere ar trebui să fie mai bine documentate şi să răspundă unor cerinţe care vin din zona administraţiilor publice locale, cuprind contradicţii şi de multe ori clauze care fac imposibilă implementarea proiectelor cu finanţare europeană. Un exemplu este Axa 3, pentru reabilitarea termică a clădirilor rezidenţiale, deci a blocurilor de locuinţe, lansată în martie, Ghid modificat în luna iulie pe o zonă foarte sensibilă, aceea a ajutoarelor sociale şi pe zona care vizează şarpantele, iar consecinţa este că la nivelul lunii octombrie ADR Sud Muntenia nu are niciun proiect depus. Şi situaţiile se perpetuează şi pe celelalte axe de finanţare, fiind foarte puţine axe deschise la acest moment, majoritatea fiind cu finanţare naţională”, a declarat Cristian Stan.

Preşedintele PSD Târgovişte, primarul Cristian Stan a întârit ideea că România are nevoie de un Guvern angajat politic, are nevoie de un Guvern care să fie aproape de comunităţile locale, aproape de administraţiile publice locale şi care să asculte mesajele care vin din teritoriu.