România are a noua cea mai mică datorie publică dintre cele 27 de țări membre UE

Conform informațiilor comunicate de Institutul Național de Statistica (INS) în 7 decembrie 2021 privind valoarea estimată a PIB aferent trimestrului III 2021, la sfârșitul lunii septembrie 2021, indicatorul datorie guvernamentală reprezintă 48,5% din PIB, sub plafonul de 60% stabilit prin Tratatul de la Maastricht.

Conform metodologiei Uniunii Europene, ponderea datoriei guvernamentale în PIB se calculează luând în considerare suma PIB-urilor trimestriale realizate în ultimele 4 trimestre comunicate de către INS.

De asemenea, potrivit celui mai recent Comunicat Eurostat din luna octombrie 2021 privind evoluția nivelului de îndatorare la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, la sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului 2021, România s-a situat pe locul 9 între statele membre UE, cu un nivel de îndatorare de 47,5% din PIB, după Estonia (19,6% din PIB), Bulgaria (24,7% din PIB), Luxemburg (26,2% din PIB), Suedia (37,9% din PIB), Danemarca (39,7% din PIB), Republica Cehă (42,7% din PIB), Letonia (43,3% din PIB) și Lituania (44,6% din PIB), sub media datoriei guvernamentale pentru zona euro (EA 19) (98,3% din PIB), sub media datoriei guvernamentale pentru UE27 (90,9% din PIB).

Informațiile privind evoluția datoriei publice, activitatea pe piața primară și secundară a titlurilor de stat, precum și evoluția indicatorilor de risc utilizați în implementarea Strategiei de administrare a datoriei publice guvernamentale pentru perioada 2021 – 2023, pot fi consultate pe website-ul Ministerului Finanțelor la secțiunea Datorie Publică – Statistici și prezentări -Datorie guvernamentală.