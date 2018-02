ROMÂNIA A RATAT CALIFICAREA LA EUROPENE

Share This





















Al patrulea meci din cadrul campaniei de calificare la Women’s EuroBasket 2019 a fost aproape să se încheie cu o surpriză, Acvilele României prestând un joc extrem de bun şi curajos pe terenul Sloveniei, echipa care învinsese Franţa la finalul săptămânii trecute.

Elevele lui Dragan Petricevic au blocat perfect traseele ofensive ale gazdelor şi au fost concentrate şi în atac, reuşind să încheie primul sfert în avantaj pe tabelă. Evoluţia bună a continuat şi în sfertul al doilea, la pauză scorul fiind egal. Sfertul al treilea a început nefast pentru tricolore, care s-au văzut la un moment dat conduse cu 10 puncte, însă au avut puterea mentală de a reduce diferenţa la 6 puncte până la pauză şi, mai apoi, au trecut chiar în avantaj, 68-67, cu 4 minute înainte de final. Slovenia a fost mai lucidă pe finalul de meci şi s-a impus în cele din urmă, cu 78-70, asigurându-şi în mare proporţie calificarea la Campionatul European de anul viitor.

Pentru Acvile, au punctat: Walker

– 21 puncte (1×3), 8 intercepţii, 7 recu-perari; Godri-Parău – 13p, 6 pase decisive; Mărginean – 9p (2×3), Pavel

– 9p, 7 recuperari; Ursu – 8p; Stoe-nescu 6p (2×3); Irimia – 2p, Ardelean

– 2p. Au mai evoluat: Neagu, Kilin, Parău

România rămâne doar cu victoria contra Finlandei şi mai are de jucat două partide în noiembrie, cu Franţa şi Finlanda, ambele pe teren propriu.

La finalul jocului de la Celje, cea mai bună marcatoare a României, Ashley Walker, a declarat: „Sunt mandră de echipa mea şi de coechipierele mele. Am jucat un baschet bun astăzi, am demonstrat că scorul din noiembrie a fost un accident. Cred că această echipă mai are nevoie de încă puţină maturitate în joc şi mă bucur că antrenorul nostru a lucrat foarte mult şi la acest aspect în această perioadă, pe lângă chestiunile tactice. Cred că meritam să câştigăm astăzi, dar ăsta e sportul”.

Selecţionerul Dragan Petricevic a declarat: „în ciuda rezultatului final, eu îmi felicit jucătoarele pentru spiritul de luptă de care au dat dovadă. Dacă ne-am pierdut luciditatea în ultimele minute, eu cred că e doar din cauza faptului că ne lipsesc mai multe acţiuni împreună. Deja eu cred că se vede un progres faţă de prima fereastră de calificare, cea din noiembrie. Am început să ne cunoaştem mai bine, jucătoarele să înţeleagă mult mai bine filosofia mea şi acest lucru s-a văzut şi în rezultate: am câştigat în Finlanda, dar, mai ales, am jucat foarte bine aici, în Slovenia. Diferenţa de azi de pe tabelă este mincinoasă. Eu cred că am jucat un baschet bun. Vom vedea când vom găsi o perioadă de cantonament în vară, pentru ca să remediem lucrurile care încă au scârţâit în jocul nostru, astfel ca în noiembrie să ne continuăm ascensiunea. Veţi spune că e ciudat ce zic, fiindcă nu mai avem şanse de calificare. însă eu cred că, dincolo de obiectivul sportiv imediat, noi lucrăm acum pentru pregătirea generaţiei tinere care bate la porţile naţionalei. De aceea am spus că sper să ne continuăm ascensiunea; deja în lotul de senioare au apărut nume precum Irina Parău, Ioana Ghizilă, Teodora Neagu, Tunde Kilin. Mai avem un fond de jucătoare valoroase care studiază în SUA. Aşadar miza baschetului feminin românesc e mult mai mare. Sper să continuăm această traiectorie ascendentă, acest progres vizibil de la un cantonament la altul, de la un meci la altul, iar în 2021 să ajungem cu fruntea sus la Europene”.