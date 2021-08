RODICA BUTEREZ (CSM TÂRGOVIȘTE) A REUȘIT 8 PUNCTE ÎN MECIUL CU TURCIA

Naționala de baschet-cadete a țării noastre a încheiat turneul din localitatea slovacă pe locul al treilea, cu un bilanț de trei victorii și două înfrângeri.Elevele Mirunei Crâsnic (CSM TÂRGOVIȘTE) au înregistrat următoarele rezultate:66-40 vs Luxemburg54-63 vs Elveția54-55 vs Slovacia69-37 vs Irlanda52-43 vs IsraelDe menționat că meciul pierdut la mare luptă, […]