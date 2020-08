ROBERTO ZIDURI A PIERDUT MECIUL CU BUDEASCA, DAR POATE PROMOVA ÎN LIGA A III-A

Duminică după-amiază au fost programate ultimele partide de la barajul pentru Liga 3.

Au obţinut promovarea ACS Bradu Borca (NT), CS Dante Botoşani (BT), CSM Satu Mare (SM), Progresul Şomcuta Mare (MM), CS Unirea Ungheni 2018 (MS), CSM Corona Braşov (BV), ACS Progresul Ezeriş (CS), ACS Voinţa Budeasa (AG), CSO Petrolul Potcoava (OT), ACSM Olteniţa (CL), CSA Steaua Bucureşti (B), ACS Sportul Chişcani (BR), CS Gloria Albeşti (CT), în timp ce CS Avântul Periam (TM) aşteaptă decizia Comisiei de Disciplină pentru a evolua în sezonul viitor al Ligii 3.

Regiunea 1 – Grupa A – Stadion Municipal (Vaslui) CS Unirea Mirceşti (IS) – ACS Bradu Borca (NT) – 1-8 (1-7) CSO Siretul Dolhasca (SV) – CS Unirea Mirceşti (IS) – 1-1 (0-0), 32 la penalty-uri (rezultatul de la penalty-uri va conta doar la egalitate de puncte la finalul mini-gru-

pei).

ACS Bradu Borca (NT) – CSO Siretul Dolhasca (SV) – 3-0 (2-0)

Clasament: 1. aCs Bradu Borca 6p (11-1), 2. CSO Şiretul Dolhasca 1p (1-4), 3. CS Unirea Mirceşti 1p (2-9)

Regiunea 1 – Grupa B – Stadion CFR (Paşcani)

CS Sporting Juniorul Vaslui (VS) – CS Dante Botoşani (BT) – 1-2

(1-0)

AFCS Viitorul Curiţa (BC) – CS

Sporting Juniorul Vaslui (VS) – 03(0-1)

CS Dante Botoşani (BT) – AFCS Viitorul Curiţa (BC) – 2-0 (0-0) Clasament: 1. CS Dante Botoşani 6p (4-1), 2. CS Sporting Juniorul Vaslui 3p (4-2), 3. AFCS Viitorul Curiţa 0p (0-5) Regiunea 2 – Grupa A – Stadion Municipal (Zalău)

CSM Satu Mare (SM) – ACS FC Someşul Dej (CJ) – 0-0, 3-5 la penalty-uri (rezultatul de la

penalty-uri va conta doar la egalitate de puncte la finalul mini-gru-pei).

ACS CAO 1910 Oradea (BH) -CSM Satu Mare (SM) – 1-3 (0-1) ACS FC Someşul Dej (CJ)- ACS CAO 1910 Oradea (BH) – 1-2 (10)

Clasament: 1. CSM Satu Mare 4p (3-1), 2. ACS CAO 1910 Oradea 3p (3-4), 3. ACS FC Someşul Dej 1p (1-2) Regiunea 2 – Grupa B – Stadion Olimpia (Satu Mare) Progresul Şomcuta Mare (MM) -CS Sportul 2007 Şimleu Silvaniei

(SJ) – 2-0 (0-0)

Judeţul Bistriţa-Năsăud nu are reprezentantă.

Clasament: 1. Progresul Şomcu-ta Mare 3p (2-0), 2. CS Sportul 2007 Şimleu Silvaniei 0p (0-2) Regiunea 3 – Grupa A – Stadion Tineretului (Braşov) ACS Sepsi OSK Sfântul Gheorghe II (CV) – CS Unirea Ungheni 2018 (MS) – 0-2 (0-0) CS Măgura Cisnădie (SB) – ACS Sepsi OSK Sfântul Gheorghe II (CV) – 4-0 (3-0)

CS Unirea Ungheni 2018 (MS) -CS Măgura Cisnădie (SB) – 6-1

(2-0)

Clasament: 1. CS Unirea Ungheni 2018 6p (8-1), 2. CS Măgura Cisnădie 3p (5-6), 3. ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe 2 0p (0-6)

Regiunea 3 – Grupa B – Stadion Central (Ungheni) CSM Corona Braşov (BV) – CS Gheorgheni (HR) – 16-0 (8-0) CS Ocna Mureş (AB) – CSM Corona Braşov (BV) – 0-5 (0-2) CS Gheorgheni (HR) – CS Ocna Mureş (AB) – 1-9 (0-5) Clasament: 1. CSM Corona Braşov 6p (21-0), 2. CS Ocna Mureş 3p (9-6), 3. CS Gheorgheni 0p (1-25) Regiunea 4 – Grupa A – Stadion Michael Klein (Hunedoara) CS Victoria Zăbrani (AR) – ACS Progresul Ezeriş (CS) – 1-1, 1-2 la penalty-uri (rezultatul de la penalty-uri va conta doar la egalitate de puncte la finalul mini-gru-

pei)

ACS Ştiinţa Turceni (GJ) – CS Victoria Zăbrani (AR) – 3-1 (1-0) ACS Progresul Ezeriş (CS) -ACS Ştiinţa Turceni (GJ) – 3-0 (10)

Clasament: 1. ACS Progresul Ezeriş 4p (4-1), 2. ACS Ştiinţa Turceni 3p (3-4), 3. CS Victoria Zăbrani 1p (2-4)

Regiunea 4 – Grupa B – Stadion Voinţa (Lupac)

CS Avântul Periam (TM) – CSM Jiul Petroşani (HD) – nu s-a disputat.

Judeţul Mehedinţi nu are reprezentantă.

Echipa promovată va fi stabilită în urma deciziei Comisiei de Disciplină.

Regiunea 5 – Grupa A – Stadion Municipal (Râmnicu Vâlcea) ACS Unirea Tricolor Dăbuleni (DJ) – ACS Voinţa Budeasa (AG) – 0-4 (0-1)

ACS Roberto Ziduri (DB) – ACS

Unirea Tricolor Dăbuleni (DJ) – 40 (3-0)

ACS Voinţa Budeasa (AG) – ACS Roberto Ziduri (DB) – 3-0 (2-0) Clasament: 1. ACS Voinţa Budeasa 6p (7-0), 2. ACS Roberto Ziduri 3p (4-3), 3. ACS Unirea Tricolor Dăbuleni Op (0-8) Regiunea 5 – Grupa B – Stadion Comunal (Valea Ursului) CSO Petrolul Potcoava (OT) -ACS Minerul Costeşti (VL) – 3-0, rezultat stabilit în urma deciziei Comisiei de Disciplină. Judeţul Teleorman nu are reprezentantă.

Clasament: 1. CSO Petrolul Potcoava 3p (3-0), 2. ACS Minerul Costeşti Op (0-3) Regiunea 6 – Grupa A – Stadion Gloria (Buzău)

ACSM Olteniţa (CL) – ACS Viitorul Domneşti (IF) – 1-0 (1-0) CSO Plopeni (PH) – ACSM Olteniţa (CL) – 2-2 (0-1); 2-4 la penalty-uri (rezultatul de la penalty-uri va conta doar la egalitate de puncte la finalul mini-gru-

pei)

ACS Viitorul Domneşti (IF) – CSO Plopeni (PH) – 0-1 (0-0) Clasament: 1. ACSM Olteniţa 4p

(3-2), 2. CSO Plopeni 4p (3-2), 3.

ACS Viitorul Domneşti 0p (0-2) Regiunea 6 – Grupa B – Stadion Vasile Enache (Modelu) CSA Steaua Bucureşti (B) – CS Argeşul Mihăileşti 2009 (GR) – 81 (2-1)

AS FC Bărăganul Ciulniţa (IL) -CSA Steaua Bucureşti (B) – 0-6

(0-5)

CS Argeşul Mihăileşti 2009 (GR) – AS FC Bărăganul Ciulniţa (iL) -nu s-a disputat.

Clasament: 1. CSA Steaua Bucureşti 6p (14-1), 2. AS FC Bărăganul Ciulniţa 0p (0-6), 3. CS Argeşul Mihăileşti 2009 0p (1-8)

Regiunea 7 – Grupa A – Stadion Muncipal (Râmnicu Sărat) CSL Victoria Gugeşti (VN) – CS Avântul Valea Mărului (GL) – 1-2

(0-1)

ACS Sportul Chişcani (BR) – CSL Victoria Gugeşti (VN) – 4-3 (2-1) CS Avântul Valea Mărului (GL) -ACS Sportul Chişcani (BR) – 0-0 (0-0), 5-4 la penalty-uri Clasament: 1. ACS Sportul Chiscani 4p (4-3), 2. CS Avântul Valea Mărului 4p (2-1), 3. CSL

Victoria Gugeşti 0p (4-6) Regiunea 7 Grupa B – Stadion Oţelul (Galaţi)

CS Gloria Albeşti (CT) – CSM Râmnicu Sărat (BZ) – 0-0, 4-3 la penalty-uri

Judeţul Tulcea nu are reprezentantă.

Clasament: 1. CS Gloria Albeşti 1p (0-0), 2. CSM Râmnicu Sărat 1p (0-0)