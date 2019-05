Ritm bun de lucru pe şantierul de la Grădiniţa nr. 13

Share This





















Primarul Cristian Stan şi preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, au fost în vizită de lucru pe şantierul deschis pentru reabilitarea Grădiniţei nr. 13 din Târgovişte.

Cu acest prilej, edilul a remarcat ritmul bun de lucru la acest proiect, ce are are o valoare de 2,9 milioane de lei şi este finanţat prin PNDL II. La etajul I mai sunt de turnat şapa şi de montat pardoselile şi există posibilitatea ca proiectul să fie încheiat înainte de începerea viitorului an şcolar.

Cristian Stan a vorbit tot aici despre beneficiile PNDL pentru dezvoltarea comunităţilor locale, amintind că, prin acelaşi program guvernamental, sunt finanţate şi lucrările de la Grădiniţa nr. 15, creşele 8, 14, 16 şi 13, pe care intenţionează să le finalizeze înainte de termen.

La rândul său, preşedintele Alexandru Oprea a precizat că, în Dâmboviţa, sunt în lucru 112 proiecte pe învăţământ finanţate prin PNDL II, cu o valoare totală de 162 milioane de lei. Sumele atrase în prima parte a anului prin acest program se ridică la peste 40 de milioane de lei. În total, la nivelul judeţului sunt finanţate 276 de obiective, cu finanţări care însumează 747 milioane de

lei.