Ritm bun de lucru la viitoarea autogară situată pe Calea Ialomiței

Constructorii mențin un ritm ridicat de lucru la noua autogară a Municipiului Târgoviște, construită în cadrul unui proiect realizat cu fonduri europene. Impunătoarea construcție se ridică în vecinătatea Complexului Turistic de Natație, pe un teren proprietate publică. Tot acolo se va construi un depou pentru cele 40 de autobuze noi și va fi amenajată o parcare publică.

A reamintit primarul Cristian Stan că vor fi amenajate și două stații de capăt în cadrul aceluiași proiect, că se reabilitează și Bulevardul Carol I, Pasajul Pavcom și urmează să înceapă lucrările și la Bulevardul Mircea cel Bătrân. Sunt investiții cu o valoare de peste 43 milioane lei și care reprezintă doar o etapă în ceea ce înseamnă modernizarea transportului public local din municipiul Târgoviște. Referitor la aceste investiții, edilul a declarat:

„Suntem pe șantierul de construire a noii autogări a municipiului Târgoviște. De fapt este vorba și de un depou și de o autogară, practic o investiție complexă prin care municipiul Târgoviște, prin care târgoviștenii urmează să beneficieze de singura autogară adevărată, să spunem așa, construită după 1989 în Târgoviște. Este vorba de un proiect foarte important, care deja prinde contur. Avem zona de depou, cu spațiile de parcare pentru cele 40 de autobuze Mercedes Benz Cytaro Hybrid pe care administrația locală târgovișteană le are. De asemenea, deja s-a realizat scheletul viitoarei autogări propriu-zise, cu stația de capăt, cu tot ceea ce este necesar pentru a se oferi condițiile cele mai bune călătorilor. Va fi o autogară într-adevăr la standarde europene. Proiectul de care discutăm în acest moment este unul ceva mai complex, un proiect în valoare de peste 43 de milioane lei… În afara obiectivului de investiții de care am vorbim astăzi, urmează să se construiască încă două stații de capăt, încă două autogări mai mici. De asemenea, se lucrează acum la reabilitarea Bulevardului Regele Carol, se lucrează la pasajul de la Pavcom, urmând a intra în lucru și Bulevardul Mircea cel Bătrân, pe același proiect. De asemenea, va fi reabilitată și strada Locotenent Stancu Ion.

În perioada următoare, vor fi aduse și stațiile de călători, care urmează a fi amplasate în municipiu și vom avea o idee despre cum va arăta sistemul de transport public din oraș. Per total, investițiile de care discutăm, dacă ne raportăm și la achiziția de autobuze plus acest proiect plus proiectul separat de digitalizare și management al traficului, ne apropiem de 173 milioane lei, bani investiți în sistemul de transport public local, bani europeni care vor face diferența între ceea ce exista înainte și ce se întâmplă acum.

Este numai o etapă în ceea ce înseamnă modernizarea transportului public local din municipiul Târgoviște. În perioada următoare urmează să depunem un alt proiect prin care această zonă va beneficia de noi investiții, și anume, vom construi o autogară destinată transportului de călători extraurban, din zona limitrofă a municipiului Târgoviște. Așadar, urmează să construim o facilitate de acest tip care va face din această zonă principalul nod local pentru transportul de călători din județul Dâmbovița. Este o zonă care se pretează la așa ceva, în contextul în care avem centura și posibilitatea de a merge practic în foarte multe puncte din această zonă, astfel încât să reușim să transformăm sistemul de transport public local din Târgoviște într-un sistem de natură să atingă cel puțin două obiective fundamentale: cel impus de Uniunea Europeană privind scăderea emisiilor de noxe în municipiul Târgoviște și scăderea cotelor de trafic din oraș, în contextul în care Municipiul Târgoviște începe să se confrunte din ce în ce mai mult cu aglomerația- a declarat primarul Municipiului Târgoviște, Cristian Stan.