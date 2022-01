Risc însemnat de avalanșe în Bucegi, ninsori moderate, răcire

Răcirea vremii din următoarele ore va duce la consolidarea stratului actual, care acum este umezit în partea sa superioară. La suprafața stratului se întâlnesc cruste de îngheț. Ninsorile din perioada următoare vor depune un nou strat de zăpadă de grosimi variabile, pe alocuri consistent și care nu va avea aderență cu stratul actual, care va îngheța în profunzime. În apropierea crestelor sunt formate cornișe de mari dimensiuni. Cantități importante de zăpadă se regăsesc pe văi, acolo unde sunt depozite însemnate, care depășesc 2 m. La supraîncărcări, pe pantele cele mai înclinate sau izolat prin ruperea cornișelor, se pot declanșa avalanșe de dimensiuni medii. Riscul este însemnat (3). Sub 1800 m altitudine, deși este mai redus ca grosime, stratul de zăpadă este umezit și are dimensiuni importante în zona 1600-1800 m, riscul declanșării avalanșelor de dimensiuni mici și izolat medii fiind moderat (2). Avalanșe pornite la peste 1800 m pot coborî la altitudini mai joase. Sub 1500 m, stratul nu are dimensiuni importante, iar riscul declanșării avalanșelor este redus.

Salvamont avertizează că există un risc de avanlanşe în această perioadă şi recomandă turiştilor care doresc să ajungă în zona montană să solicite informaţii despre starea traseelor, a zăpezii precum şi despre evoluţia vremii şi să fie dotaţi cu echipamentul de iarnă.



Pentru toți iubitorii muntelui care doresc în următoarele zile, să ajungă în zona montană Peștera-Padina, trebuie să fie echipați specific perioadei de iarna. Deplasările către Stațiunea Turistică de Interes Național Peștera-Padina să se realizeze cu autovehicule echipate corespunzător sezonului rece. Recomandări privind deplasările în zona montană Peștera-Padina:

– In primul rând, trebuie să evităm AGLOMERAȚIILE și SĂ RESPECTĂM toate REGULILE de siguranță specifice pentru activitățile montane la care trebuie să adăugăm toate precauțiile legate de COVID-19

– Vă rugăm să respectați cu strictețe semnificațiile indicatoarelor rutiere de informare, semnalizare și reglementare.

– Să nu blocăm căile de acces pentru a putea oferi posibilitatea societății LDP Dâmbovița dar și echipelor de intervenție să acționeze dacă situația o impune.

– Activați pe telefon aplicația Salvamont-Vodafone, luați cu dumneavoastră un acumulator de rezervă și tot echipamentul necesar pentru o excursie în siguranță.

– Informati-va despre starea zapezii si traseul pe care vreti sa il urmati la Punctele Salvamont sau telefonic.

Recomandări privind COVID-19:

-Virusul rămâne o problemă, nu a dispărut și, inevitabil, putem să îl ducem cu noi și pe munte.

-Măsurați-vă temperatura înainte de a pleca si, evident, să nu plecați dacă depășiți valorile normale, luați la voi mai multe măști, soluție igienizantă personală pe baza de alcool și o plasă pentru gunoi în care să puneți măștile folosite și celelalte resturi menajere”, se mai arată în mesaj.

Pentru informatii suplimentare Serviciul Public Judetean Salvamont Salvaspeo Dâmbovița vă stă la dispoziție la numărul de telefon: 0726686685