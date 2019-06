REZULTATELE BARAJULUI PENTRU PROMOVARE ÎN LIGII A III A

Share This





















Programul manşei retur a barajului pentru promovarea în Liga 3 şi rezultatele obţinute în tur:

Regiunea 1, Nord-Est

Viitorul Albeşti (BT) – CSM BACĂU (BC)

1-1 (0-5 în tur)

OZANA TÂRGU NEAMŢ (NT) -Viitorul Liteni (SV) 1-2 (4-1 în tur) Florin Apreutesei () / (20), (66) Moldova Cristeşti (IS) – HUŞANA HUŞI

(VS)

Moldova Cristeşti nu are CIS şi nu are drept de participare.

Regiunea 2, Nord-Vest UNIREA MIRŞID (SJ) -Viitorul Ulmeni (MM) 2-0 (2-2 în tur) Ciprian Pavel (48, 83) Minerul Rodna (BN) – CSM SATU MARE (SM) 1-1 (0-5 în tur) Luţu Avram (23) / Gabriel Cădar (53) CSC SÂNMARTIN (BH) -CS Floreşti (CJ) 2-0 (2-0 în tur) Sergiu Pop (58), Ionu\ Ban (65)

Regiunea 3, Centru

VIITORUL ŞELIMBĂR (SB) -CS Gheorgheni (HR) 2-1 (3-2 în tur) Gabriel Tănase (59), Andrei Stoia (72) / Vlad Ţepeş (87 – pen.) Olimpic Zărneşti (BV) – STĂRUINŢA ZAGON (CV) 3-2 (1-2 în tur) Adrian Dascălu (31 – pen.), Ionuţ Stanislav

(59), George Saragea (90+4) / Alex Dumitrache (11), Emanuel Creţulescu (52) Sportul Petreşti (AB) -CSM TÂRGU MUREŞ (MS) 2-3 (0-6 în tur) … (86 – pen.) / Robert Candrea (30), Viorel Ferfelea (72),… (90 – autogol)

Regiunea 4, Vest

FORTUNA BECICHERECU MIC (TM) -Voinţa Lupac (CS) 6-1 (2-0 în tur) Bogdan Centea (15), Deian Pecarov (23, 77), Zoran Radu (49), Andrei Hodiş (83), Brian Filimon (88 – pen.) / Cristian Popa

(53)

Retezatul Haţeg (HD) – PROGRESUL PECICA (AR) 0-1 (1-2 în tur)

Dan Puie (6)

GILORTUL TÂRGU CĂRBUNEŞTI (GJ) -CS Strehaia (MH) 3-0 (1-2 în tur) Andrei Meliţă (55), Florin Popete (61), Darius Almajanu (89)

Regiunea 5, Sud-Vest

VIITORUL DĂEŞTI (VL) –

Real Bradu (AG) 3-0 (2-1 în tur)

George Neacşu (18), Ştefan Paşoi (58, 79)

TRACTORUL CETATE (DJ) -Unirea Brânceni (TR) 1-0 (0-0 în tur) Cătălin Poenaru (90) Gloria Corneşti (DB) -CSM SLATINA (OT) 1-2 (0-2 în tur) Valentin Enescu (78) / Ovidiu Popescu (2), Bogdan Panait (89)

Regiunea 6, Sud

Carmen Bucureşti (B) -MOSTIŞTEA ULMU (CL) 1-2 (3-3 în tur) Gabby Batchabi (90) / Ştefan Radu (8), Nicuşor Romanescu (13) Viitorul Pantelimon (IF) -RECOLTA GHEROGHE DOJA (IL) 0-0 (0-2 în tur) CS BLEJOI (PH) – AS Mihai Bravu (GR)

6-1 (3-0 în tur)

Ionuţ Chisi (10), Dănuţ lancu (32), Cristian

Vasile (66, 90), Valentin Ursu (76),

Cosmin Lambru (89) / Ciprian Stoica (71)

Regiunea 7, Sud-Est

AS Fotbal Team Săgeata (BZ) -ACS UNIVERSITATEA DUNĂREA DE

JOS GALAŢI (GL) 0-3 (1-2 în tur)

Adrian Grigoraş (54, 88 – pen.), Sorin Frunză (64) Mausoleul Mărăşeşti (VN) -VIITORUL IANCA (BR) 0-3 (1-5 în tur) Gazdele n-au avut ambulanţă şi arbitrul a pus punct meciului după 15 minute de aşteptat. Ianca va câştiga la „masa verde”.

POSEIDON LIMANU – 2 MAI (CT) -Pescăruşul Sarichioi Junior (TL)

6-1 (2-1 în tur)

Erdinci Cogali (55, 75), Enis Cogali (15, 60), Sorin Zgubea (22), Alexandru Ţugui (35) /… (40)