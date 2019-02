REZULTATE EXCELENTE LA OPENUL DE LA HAMBURG

Share This





















Karateka Clubului Sportiv Târgovişte au terminat cu fruntea sus turneul internaţional „Hamburg Open”. Sportivii antrenaţi de Ionuţ Munteanu au avut parte de evoluţii bune, iar la final au reuşit să îndeplinească obiectivul stabilit: cucerirea unei medalii.

Karateka de la CS Târgovişte care a urcat podium a fost Damian Petrescu. Acesta a obţinut medalia de bronz în concursul de kata, destinat sportivilor U16.

Prestaţii bune la turneul internaţional au mai avut Adrian Drăguş – locul 5, la kumite U16 (cat. +63 kg), Nicolas Costescu – locul 5, la kumite U16 (cat. 52 kg), Alexandru Munteanu – locul 7, la kumite U14 (cat. +50 kg), Damian Petrescu – locul 7, la kumite U16 (cat. +63 kg) şi Răzvan Stanciu – locul 9, la kata

U16.

„Turneul a fost foarte puternic. Nivelul competiţiei a fost unul foarte ridicat. Sportivii noştrii au avut evoluţii bune, fapt ce ne-a dus să îndeplinim obiectivul propus, şi anume adjudecarea unei medalii. Am reuşit acest lucru, dar şi acum am senzaţia că se putea ceva mai bine. Openul Hamburgului a reprezentat pentru sportivii noştri un turneu de verificare în care s-au atins anumite obiective înainte de participarea la Naţionalele de Shito Ryu”, ne-a declarat Ionuţ Munteanu, antrenorul secţiei de karate de la CS Târgovişte.

Alţi sportivi ai clubului dâmboviţean, care au luat parte la „Hamburg Open”, au mai fost Ştefania Huiu, Robert Merda, iar seniorul Octavian Pomârleanu a făcut parte din comisia de arbitraj.

Interesant a fost şi faptul că CS Târgovişte a fost singurul club din România care a fost prezent din România la ediţia din acest an a turneului din Germania, la care au luat parte peste 700 de sportivi, ce au reprezentat 105 cluburi, din 11 ţări.