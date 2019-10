REZULTATE EXCELENTE ALE CLUBULUI SPORTIV TÂRGOVIŞTE

Share This





















Clubul Sportiv Târgovişte a fost reprezentat la înăţime la Openul României de karate, găzduit de Sala Sporturilor din Petroşani, la sfârşitul săptămânii.

Valentin Cîrlan, sportiv antrenat de Ionuţ Munteanu, a fost de neoprit pe durata competiţiei, iar la final şi-a adjudecat medalia de aur la kumite. Karateka clubului nostru a urcat pe prima treaptă a podiumului la Under 21, în limitele categoriei 60 de kilograme. De asemenea, la seniori, tot la kumite, Valentin s-a clasat pe locul 5. La ediţia din acest an a concursului, Cârlan a adus clubului nostru cea mai preţioasă medalie.

Un alt sportiv de la CS Târgovişte care a urcat pe podium la Petroşani a fost Adrian Drăguş. După o evoluţie bună pe durata întrecerii, acesta a intrat în posesia bronzului la cadeţi, la categoria +70 de kilograme.

Alţi karateka ai clubului nostru care au avut parte de evoluţii apreciabile la Openul României au fost Robert Merda (juniori kata) şi Damian Petrescu (kumite cadeţi +70 kg).

Scopul competiţiei a fost promovarea karate-ului şi criteriu de selecţie pentru sportivii participanţi în vederea alcătuirii lotului care va participa la Campionatele Europene şi Mondiale din acest an.