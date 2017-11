Revoluţia fiscală a fost adoptată de Guvern

Share This





















Conform site-ului „Realitatea.net”, marţi 7 noiembrie, Guvernul Tudose ignoră toate avertismentele şi merge înainte cu revoluţia fiscală. Executivul a aprobat Ordonanţa de urgenţă privind transferul contribuţiilor de la angajatori la angajaţi, reducerea impozitului de la 16 la 10% dar şi reducerea cotei de contribuţie către Pilonul II de pensii, de la 5,1% la 3,75%.

Toate patronatele, o parte din sindicate şi chiar preşedintele României au criticat vehement măsurile propuse de Executiv. Printre cele mai controversate măsuri se află transferul contribuţiilor de la angajator la angajat şi taxa de solidaritate de 2,25% plătită de angajator din fondul de salarii.

Dintre toate, transferul contribuţiilor pentru fondurile de sănătate şi de pensii de la angajator la angajat, măsură apărată insistent de premierul Mihai Tudose, ridică semne de întrebare asupra unei garanţii că salariul net nu va scădea din ianuarie.

Potrivit noii legi a fiscalităţii, firmelor le va reveni sarcina să plătească o taxă de solidaritate de puţin peste 2% pentru fiecare salariu plătit. De la 1 ianuarie, va fi introdus un impozit suplimentar pentru o parte dintre companii -cel pe cifra de afaceri. Preşedintele Klaus Iohannis a cerut Executivului şi liderilor coaliţiei de guvernământ să renunţe la controversata decizie, care a stârnit confuzie şi critici atât din partea marilor sindicate, cât şi a asociaţiilor patronale. Dar nu s-a întâmplat nimic.

Primarii nemulţumiţi

Premierul Mihai Tudose şi liderul PSD, Liviu Dragnea, s-au întâlnit, marţi dimineaţa, cu primarii nemulţumiţi de „revoluţia fiscală”. Edilii spun că reducerea impozitului pe venit de la 16 la 10% va avea un impact negativ substanţial în bugetul administraţiilor pe care le conduc. La ieşirea de la Guvern primarii Negoiţă şi Falcă au explicat că li s-au promis „măsuri compensatorii”.

Primarul Negoiţă a explicat, la ieşirea de la şedinţă, că „Guvernul va compensa din buget propriu dacă încasările vor scădea sub anul în curs”, iar primarul Aradului, Gheorghe Falcă, a spus că „toată lumea se îndoieşte de rezolvarea problemei”.

„Scăderea impozitului pe venit ne afectează bugetele locale. Am convenit că vom avea măsuri în compensare, pentru 2018 nu vor scădea veniturile sub nivelul anului 2017 şi se va lucra inclusiv la cotă, de la 41,75% la 43%. Dacă nivelul de încasări scade sub anul în curs, guvernul va compensa din buget propriu.

Nu vor fi afectate bugetele pentru anul viitor. În prima jumătate a anului viitor ne vom vedea să stabilim cotele şi să evaluăm…se va face o colectare mai bună, vor creşte salariile. Dacă lucrurile vor suferi schimbări faţă de previzionări, vom face ajustări”, a spus Negoiţă.

Falcă, primarul Aradului: „Am convenit ca în primăvara anului viitor să facem o analiză mult mai clară a acestor efecte, ceea ce confirmă că toată lumea se îndoieşte de rezolvarea problemei.

E o compensare doar pentru anul 2018. Am cerut să fie crescută această cotă la 60% sau mult mai mult pentru administraţia locală. Cu pixul în mână am demonstrat că vom pierde bani care ar fi mers spre dezvoltare. Ni s-a promis că vor fi compensări ca veniturile pe venituri să nu scadă faţă de 2017 şi cota a fost crescută la 43%”, a concluzionat primarul.

Primarii cer premierului să regândească aceasă măsură care va reduce, după calculele lor, bugetul primăriilor cu 20%. Premierul le-a promis că va găsi o soluţie.

„Înseamnă o reducere a fondului de impozitare de aproximativ 40% după simulările noastre. Impozitul pe venitul global reprezintă cam jumătate din veniturile unui municipiu din România. Calculul arată că ne-ar scădea veniturile cu cel puţin 20%, veniturile proprii totale, în cazul în care această măsură va fi aprobată”, a spus Ilie Bolojan, primarul din Oradea şi preşedinte executiv al Asociaţiei Municipiilor din România.

Măsura a fost contestată şi de primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, vicepreşdinte

PSD.

„Acest pachet de modificări fiscale nu va aduce lucruri bune, ci dimpotrivă, pentru că vor fi bani mai puţini la buget, pentru investiţii, ar fi o lovitură foarte mare pentru toate comunităţile”, a spus Gabriela Firea.

în final, şeful Guvernului le-a promis edililor că va găsi o soluţie. Rămâne de văzut. (M.C.)