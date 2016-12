REVELION ÎN SIGURANŢĂ

Share This





















In această perioadă, cadrele Inspecţiei de Prevenire din Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al Judeţului Dâmboviţa desfăşoară o serie de activităţi preventive la unităţi unde se organizează Revelionul (restaurante, cluburi, hoteluri, cabane, pensiuni, moteluri etc.), ocazie cu care organizatorii sunt instruiţi în vederea asigurării şi respectării măsurilor ce se impun pentru evitarea producerii unor evenimente care ar putea pune în pericol siguranţa cetăţenilor.

Pentru ca trecerea în noul an să fie un prilej de bucurie, iar sărbătorirea acestui moment să nu fie umbrită de evenimente nedorite, I.S.U. „Basarab I” Dâmboviţa vă reaminteşte câteva recomandări preventive:

Recomandări de prevenire a incendiilor pentru unităţile unde se organizează Revelionul (organizatori):

• numărul persoanelor participante să nu depăşească capacitatea maximă admisă;

• culoarele şi căile de evacuare să fie menţinute libere, să fie marcate şi iluminate corespunzător;

• asigurarea bunei funcţionări a tuturor mijloacelor de apărare împotriva incendiilor;

• evitarea suprasolicitării instalaţiilor electrice sau supradimensionarea siguranţelor fuzibile din tablourile electrice;

• afişarea planurilor de evacuare în situaţii de urgenţă;

• maşinile de gătit, grătarele, aragazurile, cuptoarele, plitele se vor amplasa la distanţe de siguranţă faţă de elementele şi materialele combustibile din apropiere;

• se vor asigura rezerve de hrană, apă, medicamente cât şi dotarea cu generatoare de curent şi carburant suficient în locaţiile izolate din zona montană. ATENŢIE! Jocurile de artificii se organizează numai cu respectarea prevederilor legale, referitoare la obţinerea acordurilor şi autorizaţiilor necesare, respectarea distanţelor de siguranţă, asigurarea măsurilor de supraveghere şi intervenţie (personal, mijloace tehnice, etc.)

Recomandări pentru turiştii

cazaţi în locaţiile unde se organizează Revelionul:

• din primele momente ale cazării, identificaţi căile de acces şi evacuare în caz de urgenţă şi informaţi-vă cu privire la modul de comportare şi acţiune în cazul producerii unui eventual incendiu, atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte;

• în spaţiile de cazare nu folosiţi consumatori electrici improvizaţi şi nu lăsaţi sub tensiune aparatura electrică nesupravegheată;

• nu fumaţi în spaţiile de cazare, decât în locurile special amenajate;

• supravegheaţi permanent copiii şi vorbiţi-le despre pericolul de incendiu;

• parcarea autoturismelor se face astfel încât să nu se blocheze căile de acces pentru intervenţia serviciilor profesioniste ori voluntare pentru situaţii de urgenţă;

• folosirea artificiilor se va face numai în locuri în care nu există pericol de izbucnire a unui incendiu;

• nu utilizaţi materiale explozive şi/sau obiecte artizanale de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice. Acestea vă pun în pericol viaţa şi pot genera incendii;

• anuntaţi rapid incendiile pe care le observaţi prin sistemul unic de urgenţă 112;

ATENŢIE! Inainte de a părăsi spaţiul comercial, biroul sau locuinţa şi după terminarea evenimentului (pentru organizatori) verificaţi instalaţia electrică, instalaţia de alimentare cu gaze şi mijloacele de încălzire, asigurându-vă că:

• nu aţi uitat mijloace de încălzire electrice sau alţi consumatori electrici sub tensiune;

• aţi oprit alimentarea cu gaze a sobelor sau a aparatelor de gătit;

• aţi stins focul în sobele alimentate cu combustibil solid.

Toate subunităţile Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” Dâmboviţa sunt pregătite pentru a face faţă evenimentelor ce s-ar putea produce în această perioadă, care sperăm să fie cât mai puţine, pentru ca cetăţenii judeţului să petrecă în linişte trecerea în noul an.