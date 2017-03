Reuniune transnaţională Erasmus+ la Liceul Tehnologic Petrol Moreni

Share This





















Liceul Tehnologic Petrol Moreni a fost din nou gazdă într-un proiect Erasmus+ – „Slow down, Move your body, Improve your diet, Learn for life, and Enjoy school time”, SMILE, în perioada 19-25 februarie 2017.

În cadrul proiectului, aflat în cel de-al doilea an de derulare s-a desfăşurat cea de-a cincea reuniune cu elevi şi profesori din cele şase şcoli partenere. Au participat un număr de 28 de elevi şi 12 profesori din Crema -Italia – coordonator, Istanbul -Turcia, Bauska – Letonia, Bialystok – Polonia, Bari – Italia şi 17 elevi şi 7 profesori din Liceul Tehnologic Petrol Moreni.

Activităţile din cele cinci zile efective de lucru au fost corelate cu tema reuniunii – Stil de viaţă sănătos şi echilibrat.

Elevii au format echipe mixte, multiculturale şi s-au mobilizat exemplar pentru realizarea unor produse finale utile, fiabile, de calitate.

„Pentru a susţine un stil de viaţă sănătos elevii, îndrumaţi de cadrele didactice, şi-au etalat ideile şi creativitatea, au lucrat cu responsabilitate şi au obţinut lucruri cu adevărat extraordinare: – un dicţionar multilingv (engleză, turcă, italiană, poloneză, letonă, română) cu termeni specifici unei diete sănătoase;

– un videoclip – „O zi în stil de viaţă sănătos”;

– postere cu piramida alimentară sănătoasă şi cu piramida activităţilor sportive adecvate unui stil de viaţă sănătos;

– reţete culinare tradiţionale din cele cinci ţări partenere;

– un meniu zilnic sănătos – „SMILE”.

Şi pentru că noi cu toţii credem în proiectul nostru am demonstrat acest lucru şi prin acţiuni concrete derivate din tematica reuniunii:

– participarea la o întâlnire cu d-l profesor de educaţie fizică, Constantin Toma, fost elev al liceului şi fost handbalist de nivel naţional. Acesta a captivat elevii şi profesorii prin prelegerea despre importanţa alimentaţiei sănătoase şi a activităţilor sportive pentru sănătatea fizică şi mentală a omului, dar şi prin coordonarea unor activităţi sportive desfăşurate în noua sală de sport a liceului, unde, elevii şi profesorii deopotrivă, s-au revigorat prin exerciţii fizice; – vizita de documentare la o fermă din comuna Voineşti, prilej pentru o mare parte dintre elevi să experimenteze „live” cum se practică creşterea animalelor după modelul ecologic.

Următoarea reuniune a proiectului SMILE va avea loc în luna aprilie, în Letonia, urmând ca în luna iunie la Milano să se desfăşoare conferinţa finală a proiectului”, a declarat prof. Veronica Ionescu.