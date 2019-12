Retragerea proiectului DN 71 încinge spiritele pe scena politică

Share This





















De la reabilitarea DN 72 Ploieşti-Târgovişte -Găeşti, cu 10 ani în urmă, Judeţul Dâmboviţa nu a mai beneficiat de nicio investiţie majoră în reţeaua de infrastructură rutieră. Au fost întocmite studii şi proiecte pentru extinderea şi modernizarea DN 71 Bâldana- Târgovişte-Sinaia şi pentru DN 7 pe tronsonul Bâl-dana-Titu (investiţie asumată în 2006 de premierul de atunci, Tăriceanu, la solicitarea investitorilor de la Renault), dar totul a rămas pe hârtie. Când se părea că nu mai sunt piedici în calea acestor investiţii, singurele în măsură să scoată judeţul din izolare, nu a mai avut cine să susţină la Bucureşti interesele dâmboviţenilor. Absolut fără justificare, proiectul la DN 71 a fost ridicat şi scos de câteva ori de pe platform informatică de achiziţii publice, pentru ca săptămâna trecută să fie tras pe linie moartă.

Vizavi de această decizie, deputatul PSD Cornel Ştefan pune întreaga responsabilitate în sarcina noii guvernări liberale: „Constatăm, cu indignare maximă, că actuala guvernare liberală a aruncat la coşul de gunoi proiectele de dezvoltare din judeţul Dâmboviţa şi nu numai. După ce ani şi ani ne-am zbătut pentru promovarea proiectului privind modernizarea la patru benzi a DN 71, Bâldana-Târgovişte şi la două benzi a tronsonului Târgovişte-Sinaia, aflăm că puterea liberală a eliminat total din procedura de achiziţie acest obiectiv important.

Personal, în calitate de deputat PSD de Dâmboviţa, am iniţiat numeroase demersuri pentru urgentarea materializării acestei investiţii. Interpelări, declaraţii politice, discuţii cu miniştrii de resort. Şi acum, liberalii vor să îngroape această colosală investiţie, din cauza incapacităţii lor de a guverna, de a drămui bugetul naţional. Ludovic Orban, actualul premier al României, în două rânduri, a îndeplinit funcţia de preşedinte al organizaţiei PNL Dâmboviţa, cunoaşte oarecum realităţile acestui judeţ, ba chiar a promis că nu va lăsa niciun proiect să se piardă. Şi, iată, ce se întâmplă acum! Una dintre cele mai importante investiţii pentru judeţul Dâm-boviţa este eliminată, fără să ni se comunice de ce, fără să se motiveze în faţa cetăţenilor acestui judeţ aberanta decizie.

Îi asigur pe dâmboviţeni că nu voi abdica, nu voi ceda. Voi lupta în continuare pentru implementarea acestui proiect, pentru tot ce aduce dezvoltare, prosperitate, viaţa mai bună pentru locuitorii acestui judeţ.”

Tot pe acest subiect s-a exprimat senatorul Adrian Ţuţuianu (Pro România), într-o conferinţă de presă ţinută la Moreni, apreciind însă că alţii sunt vinovaţi de acest eşec:

„Am militat din 2012 pentru DN71. Am refăcut studiul de fezabilitate pe patru benzi, l-am scos cu dificultăţi mari la licitaţie. Zilele trecute, după nenumărate amânări, a fost scos de tot de pe SEAP. Nu ştiu dacă are legătură cu Guvernul acesta sau cu cel precedent. Va trebui să facem demersuri la Guvernul Orban, să readucă acest proiect în faza de licitaţie publică.

De ce vă spun că este un proiect pierdut pentru exerciţiul financiar european 2014-2020? Pentru că, pe POIM (Programul Operaţional Infrastructură Mare n.n.), pe drumuri naţionale şi autostrăzi, este o suprascriere de 200%. Vor primi finanţare cam 120%, fiindcă mai rezultă economii la licitaţii. Toată bătălia a fost să intre alte drumuri şi să nu ajungă drumul nostru, deşi era pe o poziţie prioritară. Vorbim aici şi de DN 71 şi de de DN7, că ele sunt la pachet, prin proiectul european.

Avem acum, dacă vă uitaţi cu atenţie, drumuri de pe la Bistriţa, de unde era ministrul Dezvoltării, avem drumuri de pe la Neamţ, de unde era adoptat ministrul Răzvan Cuc, de la Transporturi.

Cine-i vinovatul principal? Primul este Rovana „Pauker” Plumb. Fiind ministrul Fondurilor Europene, să ai în mână banii pentru aceste proiecte şi să nu-ţi pese niciun minut de judeţul Dâmboviţa, este inacceptabil. Acest personaj politic trist trebuie să-şi facă bagajul din judeţul Dâm-boviţa. Măcar să ne lase în pace, să nu ne mai întâlnim cu ea şi cu dl „Goe” Plumb la tot felul de manifestări. N-au făcut nimic pentru acest judeţ.

Al doilea vinovat este Oprea. Eu, când am fost preşedinte de Consiliu Judeţean, eram săptămânal, una-două zile, la ministere. Pe el nu-l cunoaşte nimeni. Nici miniştrii, nici secretarii de stat, nici portarii !”- a susţinut senatorul Adrian Ţuţuianu.

Dincolo de declaraţiile şi explicaţiile politicienilor, realitatea este tristă pentru Dâmboviţa şi dâm-boviţenii care simt pe propria piele că DN 71, artera principală care susţine în mare măsură economia judeţului, nu mai face faţă valorilor de trafic şi este într-o stare din ce în ce mai proastă. Sunt în bună măsură compromise şansele de dezvoltare economică a judeţului iar deschiderea capacităţilor de producţie de la Ulmi va complica şi mai mult situaţia. Şi încă ceva: inclusiv pe fondul aglomerării şi degradării căii de rulare, a crescut numărul accidentelor rutiere grave, DN 71 căpătând o o tristă notorietate şi din acest punct de vedere.