Restaurarea Bisericii de lemn „Cuvioasa Paraschiva” de la Cândeşti, în plin proces de execuţie cu fonduri europene

Edilul comunei Cândeşti, Georgeta Popa, a vorbit zilele trecut despre proiectul „Consolidare – restaurare cu integrare în circuit turistic Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva’ Vârtop”, un proiect cu finanţare europeană şi în plin proces de execuţie. Lucrările au început în luna februarie a acestui an.

În toamna anului trecut a fost semnat contractul de finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional pentru conservarea şi promovarea patrimoniului cultural din Sud Muntenia.

Proiectul este finanţat cu fonduri nerambursabile POR este cel de-al treilea contract semnat la nivelul judeţului Dâmboviţa în cadrul Axei prioritare 5 „Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiţii 5.1 „Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”.

Parohia Cuvioasa Paraschiva – Cândeşti Vale este beneficiarul proiectului cu titlul „Consolidare -restaurare cu integrare în circuit turistic Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva Vârtop”. Valoarea totală a contractului este de 9.914.139,91 lei, din care 9.715.857,11 lei reprezintă valoarea totală nerambursabilă solicitată prin fonduri FEDR şi de la bugetul de stat.

Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” din dealul Vârtop se afla într-o stare avansată de degradare pe mai multe componente: fundaţii şi elevaţii, structura pereţilor interiori transversali, acoperiş, instalaţie electrică, pictura interioară şi exterioară etc. Cu ajutorul fondurilor nerambursabile POR se vor realiza lucrări de restaurare şi consolidare a bisericii – monument reprezentativ pentru judeţul Dâmboviţa, ce datează încă din anul 1713, din timpul domniei lui Constantin Brâncoveanu. Implementarea proiectului are o durată de 36 de luni, de la data semnării contractului de finanţare, şi urmăreşte valorificarea potenţialului turistic al lăcaşului de cult pe piaţa turistică naţională şi internaţională, prin restaurarea şi introducerea acestuia în circuitul turistic.

Însoţit de Părintele Vicar şi de Părinţi Consilieri de la Centrul Eparhial, la sfârşitul lunii august, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nifon a efectuat o vizită pastorală la Cândeşti Vale – Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva’ Vârtop”. În cadrul vizitei, la care au luat parte şi primarii din Cândeşti şi Voineşti, Înaltpreasfinţia Sa a evaluat stadiul lucrărilor de restaurare de la biserica istorică de la Vârtop, Cândeşti Vale.