REPROŞURI DUPĂ REMIZA CONTRA CAMPIOANEI

Chindia Târgovişte a fost foarte aproape să producă surpriza, duminică seara, pe terenul campioanei României, CFR Cluj.

Formaţia târgovişteană a remizat, 0-0, în Gruia, profitând şi de faptul că Dan Petrescu a menajat foarte mulţi titulari pentru meciul de joi, din play-off-ul Europa League, împotriva campioanei Finlandei, KuPS.

Daniel Florea, atacantul Chindiei, a recunoscut că târgoviştenii au avut şi o conjunctură favorabilă de partea lor şi şi-a reproşat că a ratat două ocazii mari, care puteau să le aducă cele trei puncte oaspeţilor.

„S-au schimbat multe faţă de anul trecut. Consider că suntem o echipă mai matură, care ştim ce vrem de la joc şi se vede asta. De ce să nu recunoaştem că am profitat şi de o conjunctură în seara asta.

Consider că au folosit fotbaliştii pe care îi au în lot, care într-adevăr, nu au ritmul celor care jocă meci de meci. Dacă am ceva să-mi reproşez în seara asta, am avut două oportunităţi în care puteam să aduc victoria echipei şi doar asta a făcut să nu plecăm cu cele trei puncte de aici, în această seară.”, a declarat Daniel Florea, atacantul Chindiei Târgovişte, la finalul remizei albe dintre CFR Cluj şi echipa sa.

CFR a obţinut doar o remiză pe teren propriu, cu Chindia.

Dan Petrescu şi-a menajat o parte dintre jucătorii care au evoluat cu Djurgarden şi a trimis în teren un prim 11 inedit, cu Ciobotariu folosit pentru prima dată titular. În plus, alţi doi jucători eligibili pentru naţionala de tineret, Itu şi Costache, au jucat din primul minut cu Chindia. Cea mai clară ocazie a avut-o Florea, dar polonezul Sandomierski a reţinut.

Itu a încercat să-i pună probleme lui Aioani, fără succes însă. În repriza a doua, tot Chindia a fost mai aproape de gol, prin Dulca.

Şi Florea a trecut din nou pe lângă deschiderea scorului. Nu s-a marcat până la urmă în Gruia, iar CFR se pregăteşte pentru meciul de joi, din play-off-ul Europa League, împotriva campioanei Finlandei, KuPS.