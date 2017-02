Reprezentanţii Ministerului Agriculturii au fost la discuţii cu producătorii agricoli din judeţul Dâmboviţa

Share This





















Daniel Dumitru Botănoiu, Secretar de Stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), la invitaţia conducerii Consiliului Judeţean Dâmboviţa şi a parlamentarilor dâmboviţeni (Adrian Ţuţuianu, Titus Corlăţean şi Oana Vlăducă), s-a întâlnit, în oraşul Titu, cu reprezentanţi ai asociaţiilor din domeniul agricol, specialişti în legumicultură, pomicultură, zootehnie şi piscicultură din judeţul Dâmboviţa, precum şi cu reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale dâm-boviţene. Principala temă a discuţiei a vizat Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR).

In deschiderea evenimentului organizat de Direcţia Agricolă Judeţeană Dâmboviţa, Alexandru Oprea, Preşedintele Consiliului Judeţean Dâmboviţa, le-a mulţumit reprezentanţilor MADR pentru prezenţa lor în judeţul Dâmboviţa şi pentru disponibilitatea de a avea un dialog deschis cu fermierii dâm-boviţeni. Cu acest prilej, oficialul MADR le-a prezentat producătorilor agricoli dâmboviţeni principalele politici agricole pentru dezvoltare rurală, subliniind faptul că agricultura şi satul românesc sunt priorităţi ale programului de guvernare. In acelaşi timp, i-a încurajat să aplice proiecte de finanţare în cadrul programelor existente la nivelul ministerului.

Daniel Dumitru Botănoiu a vorbit despre acciza la motorină, acordarea subvenţiilor pentru agricultură, refacerea şi extinderea sistemelor de irigaţii, evidenţiind şi importanţa înfiinţării de centre de colectare şi procesare pentru legume şi fructe: „Avem un alt program, cel legat de depozite. Sunt prevăzute la nivel naţional 10 depozite mari, cu atmosferă controlată, separatoare, nu numai pentru varză, cartofi sau tomate, ci pentru toate produsele, pentru că de acolo intenţionăm să avem acea comasare de ofertă ca să putem exporta, iar, pe de altă parte, să negociem cu marile lanţuri de magazine”.

Un alt subiect abordat de Daniel Dumitru Botănoiu a fost şi prezentarea programului în baza căruia fermierii, producători de tomate, pot primi subvenţii. Astfel, dacă un solicitant depune cereri în mai multe judeţe, plata se va face de către structura din judeţul în care acesta deţine suprafaţa cea mai mare. Solicitanţii ale căror sume aprobate sunt mai mici decât echivalentul în lei al sumei de 3.000 Euro nu sunt eligibili pentru primirea acestui sprijin.

In încheiere, a avut loc o sesiune de întrebări şi răspunsuri. Cu acest prilej, pentru multe dintre problemele întâmpinate de fermierii dâmboviţeni au fost prezentate posibile căi de rezolvare.

Printre subiectele ridicate de fermierii prezenţi la discuţii s-au numărat şi efectele stabilirii unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol.

In încheiere, Preşedintele CJD, Alexandru Oprea, a adăugat: „Dorim să îl asigurăm pe domnul Secretar de Stat că, în ciuda problemelor ridicate la nivelul Ministerului, noi ne-am făcut purtătorii de cuvânt ai colegilor noştri şi ai fermierilor, ai agricultorilor din judeţul Dâmboviţa. Apelăm în continuare la sprijinul dumneavoastră şi ai colegilor dumneavoastră din minister pentru staţiunile de cercetare care îşi desfăşoară activitatea în judeţul Dâmboviţa. (… ) Suntem alături de acţiunile ministerului, vrem să înţelegem corect care este direcţia şi care sunt paşii de urmat pentru a face ceea ce trebuie. (…) Vă mulţumesc, vă mai aşteptăm în judeţul Dâmboviţa!”

La întâlnire, au mai fost prezenţi reprezentanţi ai Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură, Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, Direcţiei Judeţene pentru Agricultură Dâmboviţa, vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Claudia Gilia şi Alin Manole, parlamentarii dâmboviţeni, Titus Corlăţean şi Oana Vlăducă.