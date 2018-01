REMIZĂ IN PRIMUL AMICAL AL IERNII PENTRU FC ANINOASA

Share This





















FC Aninoasa a încheiat la egalitate primul test de verificare din această iarnă. Echipa noastră s-a ţinut tare şi a remizat 1-1 cu divizionara B FC Argeş Piteşti, pe terenul sintetic de la Bradu. Elevii lui Cristi Bălaşa au arătat poftă bună de joc, ţinându-şi în şah puternicul adversar. Mai mult de atât, echipa noastră a fost cea care a deschis scorul disputei (12), printr-un eurogol semnat de Ionuţ Maican. „Decarul” Aninoa-sei a prins un „trasor” de toată frumuseţea de la 25 de metri care sa oprit în vinclul porţii lui Popescu.

Piteştenii au restabilit egalitate cinci minute mai târziu, prin A. Popa când l-a bătut pe Prise-ceanu, printr-un şut la colţul lung. Staff-ul tehnic al echipei noastre i-a testat pe Grigore şi A. Matei, doi jucători aflaţi în probe.

La finalul întâlnirii de la Bradu, Cristi Bălaşa s-a arătat mulţumit de evoluţia elevilor săi în primul joc din acest an. „Este un rezultat îmbucurător pentru noi ţinând seama că ne-am reunit de puţin timp.

Evoluţia băieţilor a fost una pozitivă. In anumite momente ale jocului ne-au dominat piteştenii, dar şi noi, exceptând golul, neam mai creat câteva ocazii la poarta adversă. Aşteptăm să mai facem câteva achiziţii pentru a arăta bine în returul campionatului”.

Aninoasa va susţine următorul amical pe 3 februarie, împotriva celor de la Cetatea Târgovişte. Sursă: fcaninoasa.ro.

FC Argeş Piteşti -FC Aninoasa 1-1 (1-1)

Marcatori: A. Popa (17)/ Maican (12).

FC Argeş (prima repriză): Popes-cu – Oancea, Ciucă, Vişa, Stan -Cruceru, R. Costin, A. Popa, Bârzan – A. David, Buhăescu. Au mai jucat în repriza a doua: N. Grecu – Tofan, Cotigă, Panait, Şerbănică – Tăbăcariu, Năstasie, Şerban, C. Barbu – R. Grecu, Martin. Antrenor: Emil Săndoi. FC Aninoasa: Priseceanu -Năstase, Neaga, Marina, Diţă -Blas – Călinescu, Maican, Grig-orescu, G. Matei – Leotescu. Au mai jucat: Grigore – Pahonţu, Dinu, Mitrea, Codroiu, Nedelea, A. Matei. Antrenor: Cristian Bălaşa.