REMARCATUL LUI EMIL SĂNDOI

Emil Săndoi (56 de ani), antrenorul celor de la Chindia Târgoviște, a fost mulțumit de atitudinea elevilor săi în remiza cu Sepsi, scor 0-0.

Emil Săndoi l-a remarcat pe mijlocașul Alexandru Jipa (20 de ani), aflat la primul primul meci ca titular în Liga 1. Antrenorul Chindiei se declară mulțumit de faptul că jucătorii lui au depășit momentul dificil de runda trecută, când au pierdut două puncte în fața Rapidului, din cauza unei erori flagrante de arbitraj.

„E un rezultat care mă mulțumește, ținând cont de frustrarea din ultima perioadă. Dacă luăm valoarea individuală a jucătorilor, Sepsi e una din-

tre cele mai bune echipe din campionat. Noi, cu excepția lui Stoian, am avut numai copii pe bancă, sub 21 de ani.

Și Jipa avea doar câteva minute până astăzi, evoluase doar în campionatele de juniori. Este unul dintre remarcații mei. ĩi felicit pe băieți că au reușit să treacă peste o săptămână grea. S-au capacitat la maxim, au fost și unele greșeli copilărești, la ultima fază puteam primi gol dintr-o greșeală pe care o vezi doar în campionatele republicane de juniori.

Avem un program greu și în continuare, urmează și meciul din Cupă, tot cu Sepsi. Dar revin câțiva jucători”, a spus Emil Săndoi, conform Look Sport.