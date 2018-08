REGULI NOI IN LIGA A III-A

Share This





















In cadrul şedinţei Comitetului Executiv, desfăşurată joi, 2 august, la Casa Fotbalului, s-a aprobat raportul privind situaţia cluburilor din Liga 3.

Astfel, echipele înscrise în competiţia Liga 3 sunt: ACF Metalurgistul Cugir 1939; ACS Comuna Recea; ACS Dumbrăviţa; ACS FC Avrig; ACS FC Delta Dobrogea Tulcea; ACS Flacăra Horezu; ACS Foresta Suceava; ACS Gauss Bacău; ACS Industria Galda; ACS Înainte Modelu; ACS KSE Târgu Secuiesc ; ACS MSE Târgu Mureş; ACS Performanţa Ighiu; ACS Sportul Chiscani; ACS SR Municipal Braşov; ACS Sticla Arieşul Turda; ACS Suporter Oţelul Galaţi; ACS Şomuz Fălticeni; ACS Unirea Bascov; ACS Unu Fotbal Club Gloria; ACS Viitorul Domneşti; AFC Turris-Oltul Turnu Măgurele; ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ; ACSM Olteniţa; ACSO Filiaşi; AFC Astra 2; AFC Hărman; AFC Hermannstadt 2; AFC Metalul Buzău; AFC Odorheiu Secuiesc; AFC Progresul 1944 Spartac; AFC Unirea 04 Slobozia; AFC Unirea 1924; AFC Unirea Tăşnad; AFCM Alexandria; AFK Csikszereda Miercurea Ciuc; AS FC Agricola Borcea; AS FC Pucioasa; ASMS ACS Sănătatea Darabani; Colegiul Naţional Sportiv Cetate; CS Afumaţi; CS Atletic Bradu; CS Crişul Chişineu-Criş; CS Făurei; CS Gaz Metan Mediaş 2; CS Gloria Lunca – Teuz Cermei; CS Hunedoara; CS Medgidia; CS Millenium Giarmata; CS Minaur Baia Mare; CS Naţional Sebiş; CS Ocna Mureş; CS Olimpic Cetate Râşnov; CS Sănătatea Servicii Publice Cluj; CS Sporting Lieşti; CS Sporting Roşiori 2008; CS Şoimii Lipova; CS Ştiinţa Miroslava; CS Tunari; CSA Axiopolis Sport Cernavodă; CSC Ghiroda şi Giarmata Vii; CSM Avântul Reghin; CSM Bucovina Rădăuţi; CSM Flacăra Moreni; CSM Focşani 2007; CSM Lugoj; CSM Paşcani; CSM Râmnicu Sărat; CSM Roman; CSM Şcolar Reşiţa; CSO Bragadiru; FC CFR 1907 Cluj SA 2; SC FC FCSB SA 2; FC Unirea Dej; SC FC Voluntari SA 2; SC Fotbal Club R Bucureşti SA; SC Popeşti-Leordeni; SCM Gloria Buzău; U Craiova 1948 Club Sportiv SA 2; U Craiova 1948 SA.

Start pe 25 august!

Noul sezon al Ligii 3 va începe în week-endul 25-26 august. Calendarul competiţional a fost validat în cadrul şedinţei Comitetului Executiv al FRF din 4 iunie. În sezonul 2018-2019, Liga 3 va fi formată din 5 serii a câte 16 echipe. Vor promova în Liga 2 echipele clasate pe primul loc în fiecare dintre cele 5 serii la finalul sezonului 2018-2019.

Din Liga 3 vor retrograda 21 de echipe: ocupantele locurilor 13-16 din fiecare serie şi cea mai slabă echipă clasată pe locul 12 din toate cele 5 serii. Se vor avea în vedere doar rezultatele înregistrate cu echipele de pe locurile 1-11. Turul Ligii 3 se va încheia pe 1-2 decembrie 2018, urmând ca sezonul să se reia pe 2-3 martie 2019. Ultima rundă, cea cu numărul 30, este programată pe 25-26 mai 2019.

Din noul sezon, echipele

din Liga 3 vor folosi un jucător U21 şi doi U20

Sezonul 2018-2019 al competiţiei Liga 3 va aduce o schimbare importantă la nivelul jucătorilor pe care echipele sunt obligate să îi folosească pe toată durata meciurilor. Astfel, din noua ediţie de campionat, alineatul 11 al articolului 45 din noul Regulament de Organizare a Activităţii Fotbalistice (ROAF), aprobat în şedinţa Comitetului de urgenţă din 20 iulie 2018, aduce următoarele modificări:

Echipele din Liga 3 vor fi obligate să folosească pe toată durata jocurilor din campionat cel puţin 2 jucători sub 20 ani (pentru sezonul 2018-2019 va însemna născuţi dupa data de 01.01.1999) şi unul sub 21 de ani (pentru sezonul 2018-2019 va însemna născut după data de 01.01.1998), toţi formaţi la nivel naţional. Dacă unul sau mai mulţi jucători dintre cei 3 mentionaţi sunt eliminaţi din teren, echipa în cauză nu este obligată să introducă în teren un alt/alţi jucător care să îndeplinească condiţiile respective.

În următoarele sezoane se va păstra aceeaşi regulă, fiind schimbaţi corespunzător doar anii de naştere. În acest sens, anexa nr. 3 la ROAF, menţionează anii de nastere pentru jucătorii U 22, U 21, U 20, U 19 şi U 17 pentru următorii 5 ani competiţionali, după cum urmează:

– Sezonul 2018-2019

” U 22 – 1997

” U 21 – 1998

” U 20 – 1999

” U 19 – 2000

” U 17 – 2002

– Sezonul 2019-2020 ” U 22 – 1998

” U 21 – 1999 ” U 20 – 2000 ” U 19 – 2001 ” U 17 – 2003

– Sezonul 2020-2021 ” U 22 – 1999

” U 21 – 2000 ” U 20 – 2001 ” U 19 – 2002 ” U 17 – 2004

– Sezonul 2021-2022 ” U 22 – 2000

” U 21 – 2001 ” U 20 – 2002 ” U 19 – 2003 ” U 17 – 2005

– Sezonul 2022-2023 ” U 22 – 2001

” U 21 – 2002

” U 20 – 2003

” U 19 – 2004

” U 17 – 2006