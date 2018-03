REGULI NOI ÎN BASCHETUL ROMÂNESC

Share This





















Şedinţa Consiliului Director al Federaţiei Române de Baschet, convocată pentru data de 26.03.2018, s-a desfăşurat în Bucureşţi, cu prezenţa a 12 membrii ai Consiliului Director iar juristul FRB, Doru Toma, a participat în calitate de invitat.

în cadrul şedinţei Consiliului Director din data de 26.03.2018 au fost aprobate şi consemnate în procesul verbal următoarele decizii:

1. Preşedintele FRB, dl. Horia Păun, prezintă documentele care vor fi prezentate la Adunarea Generală ordinară din data de 16.04.2018. Se poarta discuţii pe marginea lor şi se votează cu unanimitate de voturi următoarele documente:

– Raportul de activitate al FRB pe 2017

– Planul de Activitate al FRB pe 2018

– Bugetul de venituri şi cheltuieli al FRB

pe 2018

2. Secretarul General FRB, dl. Dan Berceanu, prezintă situaţia cluburilor care au fost notificate în vederea dezafilierii şi se votează cu unanimitate de voturi lista celor 34 de cluburi care vor fi propuse pentru dezafiliere în cadrul Adunării Generale ordinare din data de 16.04.2018: Club Sportiv Dinamic Club Buzău; Clubul Sportiv Universitatea 1 Decembrie 1918 Albă lulia; Clubul Sportiv Betcherriesreddy Light Arad; Asociaţia Baschet Club Argeş Piteşti; Asociaţia Sport Club Corona 2010 Braşov; Sport Club Municipal Braşov; Asociaţia Baschet Club Omnilogic Bucureşti; Asociaţia Club Sportiv Flash Bucureşti; Asociaţia Clubul Sportiv Pro Baschet Grup 2004 Bucureşti; Clubul Sportiv PH Baschet Cluj-Napoca; Asociaţia Clubul Sportiv MC Cluj-Napoca; Asociaţia Clubul Sportiv Baschet Club Farul Constanţa; Asociaţia Vabova Sport Club Sfântu Gheorghe; Clubul Sportiv B.Ball 6 Sf. Gheorghe; Grupul Şcolar Kos Karoly Sf. Gheorghe; Liceul Teoretic Mikes Kelemen Sf. Gheorghe; Asociaţia Sportivă Baschet Giurgiu; Clubul Sportiv Concordia Chiajna; Clubul Sportiv Snagov Ghermăneşti; Clubul Sportiv Vulturii Baia Mare; Asociaţia Club Sportiv Baschet Club Severin Drobeta Turnu Severin; Asociaţia Clubul Sportiv Gravity Tg. Mureş; Clubul Sportiv Elba Timişoara; Asociaţia Sportivă Baschet Club Rm. Vâlcea; Clubul Sportiv CET Govora Rm. Vâlcea; Asociaţia Baschet Club Târgovişte; Asociaţia Baschet Club For You Reghin; Clubul Sportiv Şcolar Alexandru Ceusianu Reghin; Clubul Sportiv For You Năsăud; Clubul Sportiv Probaschet laşi; Clubul Sportiv Municipal laşi; Clubul Sportiv Universitatea Galaţi; Clubul Sportiv Viitorul Gheorgheni; Clubul Sportiv Gaz Metan Mediaş;

3. Antrenorul federal FRB, dl. Claudiu Fometescu, prezintă propunerile pentru colectivele tehnice ale loturilor naţionale de juniori şi se aprobă cu unanimitate de voturi următorii antrenori principali:

– feminin: U16 – Miroslav Popov; U18 şi U20 – Cătălin Tănase;

– masculin: U16 – Florin Nini; U18 – Hristu Sapera; U20 – Mihai Silvasan;

4. La solicitarea CCLTO, pentru Festivalul de Baby şi Minibaschet, Mangalia 2018, se va juca fără legitimaţii sportive, echipele participante fiind obligate să prezinte un tabel cu antrenorii şi jucătorii, cu CNP şi viza medicală la zi, în baza cărora se va obţine dreptul de joc. Se aprobă în unanimitate de voturi.

5. Se aprobă cu unanimitate de voturi afilierea provizorie a clubului „Asociaţia Club Sportiv ALPHA SPORT TEAM Sibiu”.

6. Preşedintele FRB, dl. Horia Păun, prezintă situaţia cluburilor care au datorii către FRB. Se vor trimite somaţii către datornici şi ulterior se vor aplica prevederile regulamentului şi ale Statutului.

7. Consiliul Director este informat aupra adresei transmisă de către SCM Timişoara, referitor la situaţia în urma deciziei BAT. Consiliul Director solicită SCM Timişoara să găsească soluţii de rezolvare a situaţiei în cazul deciziilor BAT, pentru evitarea unor sancţiuni din partea FlBA.

8. lnformare asupra situaţiei CSS Bega Timişoara, a cărei echipă de U14 s-a retras din Campionatul Naţional U14. Se aprobă cu unanimitate de voturi aplicarea prevederilor regulamentelor.

9. Informare asupra cazului ACS Sepsi Sf. Gheorghe şi CSM Satu Mare, în urma finalei CRF, 2017-2018. Sunt prezentate deciziile CCLTO şi ale Comisiei de Apel.

10. Având în vedere faptul că s-a constatat că în procesul verbal al şedinţei preşedinţilor din LNBF, din 28.02.2017, de la Tg. Mureş, s-a produs o eroare prin o misiune referitoare la numărul maxim de jucătoare non-europene permis în LNBF, eroare perpetuată şi în regulamentul specific al LNBF, precum şi al Cupei României, Consiliul Director aprobă cu unanimitate de voturi că la art. 4, pct. C, alin. 1 şi 2 din RSLNBF 2017-2018 să fie precizat după cum urmează: „- O structură sportivă participantă în LNBF poate să înscrie pe foaia de arbitraj 12 jucătoare, dintre care maximum 5 (cinci) jucătoare străine, dintre care maximum 3 (trei) non-europene.

– O structură sportivă participantă în competiţiile europene organizate de FlBA Europa poate să înscrie în LNBF pe foaia de arbitraj, tot sezonul, maximum 6 (şase) jucătoare străine, dintre care maximum 3 (trei) non-europene.

– În situaţia în care o echipă are un număr mai mic de 3 jucătoare non-europene, numărul maxim de jucătoare străine permis a fi înscrise pe foaia de arbitraj poate fi completat cu jucătoare străine europene.”

11. Se prezintă cazul sportivului Bilbie de la Dinamo-CSS 6 Bucureşti, care doreşte să se transfere la alt club în afara perioadei legale de transfer, invocând o situaţie specială pe caz medical. Se analizează cazul şi se aprobă cu unanimitate de voturi să se respecte perioada regulamentară de transfer iar FRB să ofere sportivului posibilitatea să se pregătească în cadrul programelor FRB de individualizare, cu antrenor FRB, până la următoarea perioadă de transfer. 12. Antrenorul federal FRB, dl. Claudiu Fometescu, prezintă programul şi regulamentul specific pentru „Liga Naţională de Baschet 3×3”. Se aprobă cu unanimitate de voturi regulamentul, cu următoarele precizări:

– „participarea în Liga Naţională de Baschet 3×3, ediţia 2018, a cluburilor din LNB şi Liga 1, feminin şi masculin, este obligatorie pentru înscrierea ulterioară în LNB, feminin şi masculin, sezonul 20182019;

– „în Liga Naţională de Baschet 3×3 se va juca în baza unor legitimaţii speciale pentru 3×3 şi vor avea drept de joc doar juca-torii români”.