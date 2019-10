Reguli de comportare şi măsuri de protecţie în cazul producerii de calamităţi naturale

Share This





















Având în vedere că majoritatea dezastrelor nu pot fi evitate, iar pentru reducerea pierderilor de vieţi omeneşti şi limitarea pagubelor materiale este bine ca populaţia să fie bine informată şi să cunoască cum trebuie să reacţioneze în astfel de situaţii, ISU „Basarab I” Dâmbo-viţa reaminteşte cetăţenilor următoarele:

ÎN CAZ DE CUTREMUR:

” În momentul producerii mişcării seismice fiţi calmi şi acţionaţi imediat;

” Nu părăsiţi clădirea pe timpul cutremurului pentru a vă proteja de căderi de obiecte (etajere, geamuri sparte etc.);

” Nu folosiţi liftul ca să nu rămâneţi blocaţi;

” Adăpostiţi-vă în locuri stabilite din timp: sub grindă, toc de uşă solid, birou sau masă rezistentă etc.;

” Opriţi gazul şi electricitatea şi nu folosiţi surse cu foc deschis pentru a evita orice risc de incendiu sau de explozie;

” Dacă sunteţi pe stradă, îndepărtaţi-vă de clădiri şi cabluri electrice sau adăpostiţi-vă sub un paravan pentru a vă proteja de căderile unor elemente de construcţie;

” Dacă sunteţi în maşină, opriţi la distanţă de construcţii şi cabluri electrice, fără a părăsi interiorul acesteia;

” Ascultaţi posturile de radio pentru a cunoaşte instrucţiunile de urmat;

ÎN CAZUL ALUNECĂRILOR

DE TEREN:

” Nu alergaţi în direcţia frontului de alunecare a terenului, pietrelor, noroiului (acţionaţi foarte repede pentru a vă salva viaţa);

” Deplasaţi-vă pe înălţimile cele mai apropiate pentru a fi în afara pericolului;

” Nu vă întoarceţi pentru a nu vă expune pericolului;

” Nu intraţi într-o clădire afectată pentru a evita orice accident datorat căderii unor elemente de construcţie !

ÎN CAZ DE INUNDAŢII SAU RUPERII BARAJELOR HIDROTEHNICE:

” Închideţi uşile şi ferestrele pentru a încetini pătrunderea apei şi a limita pagubele;

” Părăsiţi locuinţa şi îndrep-taţi-vă către locurile lipsite de pericol, dinainte stabilite;

” Acţionaţi cu calm, liniştiţi-i pe cei din jur şi acordaţi ajutor copiilor şi bătrânilor;

” La părăsirea locuinţei între-rupeţi alimentarea cu electricitate, gaze, apă;

” Nu luaţi din locuinţă decât lucrurile strict necesare şi obiecte de valoare pentru a vă evacua în timp util;

” Dacă nu aţi reuşit să vă evacuaţi, urcaţi la etajele superioare cu: apă potabilă, alimente, acte de identitate, aparat de radio cu baterii, lanternă, baterii de schimb, îmbrăcăminte călduroasă, medicamente şi aşteptaţi forţele de intervenţie;

” Fiţi gata să eva5 *J

cuaţi zona la cererea autorităţilor; REGULI GENERALE

DE COMPORTAMENT ÎN CAZ DE DEZASTRE:

” Rămâneţi calmi;

” Ascultaţi mesajele transmise de posturile naţionale de radio şi televiziune;

” Nu daţi crezare zvonurilor şi nu creaţi panică;

” Respectaţi indicaţiile autorităţilor.

SFATURI PRACTICE

ÎN CAZ DE DEZASTRU:

Dacă în localitate se produce un dezastru este posibil să fiţi separat de membrii familiei dvs., care pot fi acasă, la lucru sau la şcoală.

Pentru o astfel de eventualitate, iată câteva mijloace de a vă regăsi:

” Stabiliţi din timp un loc de întâlnire; ” Stabiliţi un sistem de comunicare;

” Toţi membrii familiei ar trebui să aibă asupra lor un mijloc de identificare: act de identitate, iar pentru minori un însemn cu date personale.

Aveţi întotdeauna la îndemână trusa de urgenţă:

” Alimente în conserve pentru cca. 3 zile;

” Un radioreceptor cu baterii şi baterii de rezervă;

” Lanternă şi bateri de rezervă;

” Spirtieră cu spirt solid;

” Medicamente pentru tratamentul uzual şi de urgenţă;

” Haine adecvate sezonului;

” Listă cu telefoane de urgenţă.

Informându-vă, deveniţi mai puternici în faţa dezastrelor naturale.

Doar împreună vom învinge !