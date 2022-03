Refugiații ucraineni au acces pe piața muncii din România

0 0

Potrivit AJOFM Dâmbovița, în ședința de Guvern din 7 martie a fost aprobat un act normativ pentru instituirea unor masuri de sprijin si asistenta umanitara, document care include si prevederi din sfera de competenta a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS).

Au fost adoptate mai multe reglementări pentru facilitarea accesului cetățenilor ucraineni pe piața muncii din România, după cum urmează:

-refugiații care intra legal pe teritoriul Romaniei si care nu solicita o forma de protectie potrivit Legii nr.122/2006 privind azilul in Romania, pot fi incadrati in munca fara avizul de angajare prevazut de Ordonanta Guvernului nr.25/2014 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei;

-cetățenii ucraineni care provin din zona de conflict armat si care nu detin documente cu care sa probeze calificarea profesionala sau experienta in activitate, necesare ocuparii unui loc de munca in Romania, se vor putea angaja in baza unei declaratii pe propria raspundere, data angajatorului roman, ca indeplinesc conditiile de pregatire profesionla si experienta in activitate, necesare ocuparii postului pe care urmeaza sa fie incadrati in munca, si nu au antecedente penale care sa fie incompatibile cu activitatea pe care o desfasoara sau urmeza sa o desfasoare pe teritoriul Romaniei;

-pot beneficia si de masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca, precum si de protectie in cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj, in conditiile prevazute de lege pentru cetatenii romani, cu conditia inregistrarii la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene.

ANOFM a elaborat un pliant in limba romana, ucraineana si engleza, material ce este postat pe si-teul www.anofm.ro si retele de socializare. Pliantul contine si cod QR cu datele de contact ale tuturor agentiilor judetene, locale, puncte de lucru, din tara.