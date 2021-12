REDNIC EXULTĂ DUPĂ PRIMA VICTORIE AL LUI DINAMO ÎN MANDATUL SĂU

La conferința de presă de după partidă, Mircea Rednic a anunțat că Alexandru Răuță, care a purtat banderola și în partida cu Chindia, va rămâne căpitanul lui Dinamo, datorită determinării și atitudinii pe care le-a arătat în teren.

De asemenea, un alt argument în luarea deciziei a fost „neutralitatea” pe care a avut-o Alexandru Răuță în ultimele luni, când Mircea Rednic a avut conflicte cu Steliano Filip, Cosmin Matei și Deian Sorescu.

„Banderola va rămâne la Răuț. El merită, a fost netru în toată perioada asta ș i i-a văzut doar de treabă. Mereu a căutat să fie pozitiv. A jucat ș i azi foarte bine, are limitele luni, dar e exemplu de dăruire și risipă de efort”, a declarat Mircea Rednic.

Mai mult, antrenorul lui Dinamo l-a asemănat, din punct de vedere al atitudinii, pe Alexandru Răuță cu Gennaro Gattuso sau Cătălin Hîldan.

„E un Gattuso sau chiar un Cătălin Hîldan, dar la un alt nivel”, a transmis Mircea Rednic.

În ultimele runde, banderola de căpitan la Dinamo a fost purtată de Gabriel Torje și Deian Sorescu.

Tehnicianul „câinilor” a recunoscut că s-a înșelat pe finalul meciului și a admis că Ovidiu Hațegan a acordat corect penalty pentru cei de la Chindia.

„A fost o victorie meritată, cu puțin noroc! S-a văzut dorință, ambiție, agresivitate. Am protestat, am țipat pe aici, dar a fost penalty. Sunt fericit! Vreau să-mi felicit jucătorii, am avut multe ședințe, certuri, dispute. Trebuie să avem continuitate, am găsit o situațe delicată. Unii jucători nu pot să ducă 90 de minute, am riscat cu Carp. Am înțeles că a fost jucătorul meciului”, a punctat antrenorul lui Dinamo.