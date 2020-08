REDNIC, DUPĂ VICTORIA CU CHINDIA: UN SISTEM CU 16 ECHIPE AR FI MAI BUN

Mircea Rednic (58 de ani), antrenorul lui Poli Iaşi, îşi doreşte ca Liga 1 să adopte sistemul cu 16 echipe.

„Aş vrea să transmit un mesaj pentru Burleanu şi Gino Iorgulescu. In perioada asta, toată lumea a avut de suferit, şi sentimental, şi financiar. Nu ştiu în ce domeniu nu s-au pierdut bani, chiar e e foarte greu.

Nici mie nu-mi convine situaţia de la Dinamo, echipele cu care joacă ei, Sibiul şi Sepsi, sunt salvate, iar Chindia e retrogradată. Nu ştiu de ce nu am face şi noi 16 echipe, să intre două direct din Liga 2 şi ultima din Liga 1 să joace baraj cu locul trei”, a declarat Rednic după victoria echipei sale contra Chindiei, scor 1-0.

Chindia a retrogradat matematic, aflându-se la 9 puncte în spatele locului de baraj cu 3 meciuri rămase, în timp ce Poli păstrează şanse de salvare de la retrogradare.

Trupa lui Mircea Rednic se află la 2 lungimi în spatele lui Sepsi cu un meci rămas din acest sezon. Trebuie menţionat însă că Sepsi mai are de disputat două partide.