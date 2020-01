Share This





















RECRUTARE PENTRU PROFESIA MILITARĂ

Eşti o persoană dinamică, energică, eşti atras de ţinuta şi activitatea militară?

Acum este momentul! Alege o carieră plină de satisfacţii – cariera militară! Ministerul Apărării Naţionale desfăşoară prin Biroul informare-recrutare al Centrului Militar Judeţean Dâmboviţa, activitatea de recrutare a tinerilor – băieţi şi fete, absolvenţi ai învăţământului gimnazial cu certificat de absolvire, liceal cu diplomă de bacalaureat sau viitori absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi liceal, în vederea şcolarizării în instituţiile militare de învăţământ.

Pentru anul de învăţământ 2020 /2021, Ministerul Apărării Naţionale vine în întâmpinarea tinerilor (băieţi şi fete) din judeţul Dâmboviţa cu o ofertă educaţională generoasă:

* 600 locuri pentru învăţământul liceal militar, alcătuit din 5 Colegii Naţionale Militare:

1. Colegiul Naţional Militar „Dimitrie Cantemif, Breaza, judeţul Prahova – 120 locuri;

2. Colegiul Naţional Militar „Mihai Viteazul”, Alba lulia, judeţul Alba- 120 locuri;

3. Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava- 120 locuri;

4. Colegiul Naţional Militar „Tudor Vladimirescu”, Craiova, judeţul Dolj- 120 locuri;

5. Colegiul Naţional Militar „Alexandru loan Cuza”, Constanţa, judeţul Constanţa- 120 locuri.

Se primesc candidaţi care sunt înmatriculaţi în clasa a Vlll-a, care fac dovada promovării evaluării/ testelor naţionale şi care nu depăşesc vârsta de 16 ani în cursul acestui an. Termenul limită de depunere a dosarului este 31.01.2020.

* 531 locuri pentru învăţământul postliceal militar de formare a maiştrilor militari, alcătuit din 4 şcoli militare:

1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, Piteşti – 169 locuri;

2. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, Sat Boboc, jud. Buzău – 129 locuri;

3. Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „AmiralIon Murgescu”, Constanţa – 101 locuri;

4. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică, Sibiu – 132 locuri.

Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în casa a XII-a şi care au vârsta până în 28 de ani împliniţi în cursul acestui an.

Termenul limită de depunere a dosarului este 14.02.2020.

* 481 locuri pentru învăţământul postliceal militar de formare a subofiţerilor, alcătuit din 3 şcoli militare:

1. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, Piteşti – 253 locuri;

2. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, Sat Boboc, jud. Buzău – 130 locuri;

3. Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică, Sibiu – 98 locuri.

Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în casa a XII-a şi care au vârsta până în 28 de ani împliniţi în cursul acestui an.

Termenul limită de depunere a dosarului este 14.02.2020.

* 615 locuri pentru învăţământul universitar militar de formare a ofiţerilor alcătuit din:

1. Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, Sibiu – 208 locuri;

2. Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, Braşov – 99 locuri;

3. Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Constanţa – 98 locuri;

4. Academia Tehnică Militară, Bucureşti – 148 locuri;

5. Institutul Medico – Militar – 45 locuri;

6. Universitatea Naţională de Apărare „CarolI”, Bucureşti – 7 locuri;

7. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, Bucureşti – 10 locuri (specializarea Drept, numai pentru MApN)

Se primesc candidaţi cu diplomă de bacalaureat sau care sunt în clasa a XII-a şi care au vârsta până în 26 de ani/24 de ani pentru aviaţie-naviganţi, împliniţi în cursul acestui an. Termenul limită de depunere a dosarului este 14.02.2020.

Învăţământul militar este învăţământ de stat, vocaţional, gratuit, parte integrantă a sistemului naţional de învăţământ.

Pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ, candidaţii vor parcurge următoarele etape:

– prezentarea pentru luarea în evidenţă la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean Dâmboviţa;

– susţinerea probelor de selecţie (evaluarea psihologică şi de evaluarea aptitudinilor fizice), la Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare – Breaza;

– efectuarea unui examen medical la o unitate sanitară militară (Spitalul Militar Piteşti);

– definitivarea dosarului de candidat, la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean Dâmboviţa;

– participarea la concursul de admitere în instituţiile militare de învăţământ.

Pe toată durata pregătirii în instituţiile prezentate se oferă gratuit şcolarizare, cazare, echipament, hrană şi asistenţă medicală, acces la baze sportive, biblioteci, laboratoare şi multe alte facilităţi. Activităţile şcolare, dar şi cele extracuriculare, oferă elevilor reale condiţii de dezvoltare din toate punctele de vedere, într-un mediu adecvat, dar şi perspectiva unei cariere în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

ARMATA oferă ceea ce-şi doreşte orice tânăr aflat în momentul crucial, al alegerii drumului în viaţă, respectiv: educaţie gratuită, o bună pregătire profesională, un loc de muncă la finalizarea studiilor, posibilitatea de afirmare şi construirea unei cariere, un trai decent garantat de un venit sigur şi atractiv.

Pentru candidaţii domiciliaţi în judeţul Dâmboviţa, activitatea de recrutare se desfăşoară la sediul Biroului informare-recrutare din cadrul Centrului Militar Judeţean Dâmboviţa, situat în Târgovişte, strada I.H. Rădulescu nr. 16, luni, miercuri, joi şi vineri între orele 08.30- 16.30, marţi între orele 08.30-18.30, iar informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele (BIR) 0245-211463 sau (OSU) 0245-611134.

Detalii suplimentare se găsesc şi pe internet, pe site-ul oficial al Ministerului Apărării Naţionale, la adresa www.mapn.ro. sau www.recrutare.mapn.ro.