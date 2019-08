RECOMANDĂRI PREVENTIVE PENTRU PERIOADELE CANICULARE

Share This





















In această perioadă se prog-nozează temperaturi ridicate, cu disconfort termic, când valurile de căldură pot afecta persoanele care se expun timp îndelungat la soare, dar pot favoriza şi producerea incendiilor de mirişti, vegetaţie uscată sau fond forestier.

In vederea evitării acestor categorii de incendii, care pot pune în pericol viaţa oamenilor, bunurile materiale şi mediul, ISU „Basarab I” Dâmboviţa recomandă respectarea următoarelor reguli de prevenire a incendiilor în perioadele de caniculă şi secetă prelungită:

– In perioadele de caniculă şi secetă prelungită, arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale este interzisă;

– Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare;

– Utilajele agricole folosite la recoltarea cerealelor păioase se vor verifica astfel încât să nu constituie surse de aprindere, asigurând dotarea acestora cu mijloace de primă intervenţie;

– In pădure sunt interzise: utilizarea focului deschis în afara locurilor special amenajate sau aruncarea la întâmplare a ţigărilor şi chibriturilor aprinse; parcarea autoturismelor, instalarea corturilor şi a suprafeţelor de picnic în afara locurilor special amenajate în acest sens;

– Restricţionarea efectuării, în anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrări ce creează condiţii favorizante pentru producerea de incendii prin degajări de substanţe volatile sau supraîncălziri excesive;

– Asigurarea protejării faţă de efectul direct al razelor solare a recipientelor, rezervoarelor şi a altor tipuri de ambalaje care conţin vapori inflamabili sau gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbră;

– Supravegherea permanentă a copiilor în vederea preîntâmpinării jocului acestora cu focul;

Recomandări privind protecţia populaţiei pe timpul caniculei: – Este necesar ca persoanele vârstnice, copiii şi bolnavii cu afecţiuni cronice, în special cardiace şi respiratorii, să evite deplasările în spaţiul liber între orele 11:00-18:00, precum şi frecventarea locurilor aglomerate;

– Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineţii sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spaţii dotate cu aer condiţionat (magazine, spatii publice);

– In cazul expunerii la soare folosiţi mijloace de protecţie (pălării, umbrele, ochelari de soare, îmbracăminte subţire, preferabil din ţesături naturale şi în culori deschise);

– Se recomandă creşterea consumului de lichide la 2-4 litri pe zi şi evitarea alimentaţiei bogată în grăsimi, în special de grăsimi animale;

– Se recomandă reducerea consumului de cafea şi se va evita consumul de băuturi alcoolice;

– Cereţi sfatul medicului de familie la cel mai mic semn de suferinţă, manifestat de dumneavoastră sau copilul dumneavoastră.