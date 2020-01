Razie în tot judeţul Dâmboviţa

Share This





















Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa au acţionat, pe raza întregului judeţ, alături de celelalte structuri cu atribuţii în asigurarea ordinii şi liniştii publice, fiind organizate 13 acţiuni punctuale.

În acest interval de timp, poliţiştii au intervenit la 81 de evenimente, dintre care 59 au fost sesizate prin SNUAU 112.În urma activităţilor, au fost constatate 63 de infracţiuni, dintre care 20 contra persoanei şi 17 contra pat-rimoniului.Pentru neregulile descoperite, poliţiştii au aplicat 566 de sancţiuni contravenţionale în valoare de 164.105 lei şi au confiscat bunuri în cuantum de 5.650 de lei.În cadrul acţiunilor desfăşurate în domeniul siguranţei rutiere, au fost constatate 3 infracţiuni, au fost reţinute 24 de permise de conducere şi au fost retrase 2 certificate de înmatriculare.

Pentru a preveni incidentele neplăcute şi pentru menţinerea unui climat de siguranţă publică în preajma sărbătorilor de iarnă poliţiştii dâmboviţeni recomandă cetăţenilor să achiziţioneze doar obiectele pirotehnice permise de lege şi doar de la societăţi autorizate. Pentru prevenirea producerii accidentelor provocate de utilizarea ilegală şi necorespunzătoare a articolelor pirotehnice, poliţiştii atrag atenţia cetăţenilor asupra asupra pericolului la care se expun, prin nerespectarea instrucţiunilor existente pe eticheta fiecărui articol pirotehnic.

Persoanele fizice, dacă au vârsta de peste 18 ani, pot deţine şi folosi în scop de divertisment doar articole pirotehnice din categoria F1 pe tot timpul anului. Articolele pirotehnice din categoriile F2 – F4, P.2 şi T.2 nu pot fi confecţionate, importate, comercializate sau folosite de către persoanele fizice. Conform prevederilor Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, constituie infracţiuni se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:

– orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept;

– comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani;

– comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni.

De asemenea, persoanele juridice autorizate:

a. nu pot comercializa către alte persoane juridice autorizate decât articole pirotehnice din categoriile pentru care au fost autorizate;

b. nu pot comercializa către populaţie articole pirotehnice din categoriile F2-F4. Obiectele pirotehnice din categoria F1 pot fi comercializate către populaţie tot timpul anului;

c. organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile F3 şi F4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti şi avizul inspectoratului de poliţie judeţean, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază se execută jocurile respective.

În atenţia conducătorilor auto:

Pentru prevenirea producerii accidentelor de circulaţie pe fondul condiţiilor meteorologice nefavorabile, poliţiştii le recomandă conducătorilor auto să se intereseze cu privire la starea meteorologică de pe traseul pe care urmează să îl parcurgă.

Conducătorii auto sunt sfătuiţi să nu pornească la drum dacă nu şi-au echipat corespunzător autovehiculele pentru circulaţia în condiţii de iarnă (anvelope specifice sezonului, lanţuri antiderapante, lopată, săculeţ cu nisip, rezervă de combustibil, sistem de climatizare-dezaburire funcţional etc.).

De asemenea, pe timpul călătoriei cu autovehiculul, le recomandăm şoferilor să circule cu viteză redusă, adaptată condiţiilor meteo-rutiere, să păstreze în mers o distanţă suficient de mare faţă de vehiculul din faţă, pentru a putea opri în condiţii de siguranţă şi să nu se angajeze în efectuarea unor manevre riscante în trafic.

Vă reamintim că utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie atunci când se circulă pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei.

De asemenea, pentru prevenirea evenimentelor rutiere negative, vă informăm cu privire la faptul că circulaţia este închisă pe următoarele drumuri publice:

– Drumul judeţean 714 Moroeni – Padina

– Drumul judeţean 713 A

– Drumul Judeţean 713 Cabana Dichiu (km 8 + 500) – Cabana Piatra Arsă (km 16)

Atragem atenţia conducătorilor auto că le este interzisă deplasarea pe aceste sectoare de drum.