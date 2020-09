RAZIE ÎN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, în colaborare cu efective de jandarmi, poliţişti locali şi reprezentanţi Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Dâmboviţa, au acţionat pentru creşterea gradului de siguranţa al cetaţeanului, reducerea riscului rutier şi verificarea respectarii prevederilor legale referitoare la prevenirea raspândirii virusului Sars Cov 2.

Astfel, au fost efectuate 81 controale la societaţi comerciale şi au fost legitimate 1368 de persoane.

În urma neregulilor descoperite, au fost aplicate 564 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 127.250 lei.

Din totalul sancţiunilor aplicate, 63 au fost pentru nere-spectarea masurilor de prevenire şi combatere a efectelor pan-demiei de Covid-19, 359 pentru încalcarea prevederilor legale privind circulatia pe drumurile publice şi 129 pentru nere-spectarea Legii nr. 61/1991.

De asemenea, ca măsură complementară, poliţiştii au reţinut 4 permise de conducere şi au retras 5 certificate de înmatriculare.

Totodată, au fost constatate 8 infracţiuni, din care: 1 – Lg. 227/2015, art. 452, lit. a şi h (comercializarea de băuturi alcoolice produse în afara antrepozitului fiscal), 1 -Lg. 143/2000 art. 4 alin. 1 (deţinerea de droguri de risc), 6 -OUG 195/2002: 2 -art. 336 alin. 1 (conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului); 4 -art. 335 (conducerea unui vehicul fără permis).

În data de 29.08.2020, a fost depistat un tânăr, de 19 ani, ocupant într-un autoturism oprit de poliţişti pe raza comunei Buciumeni, având asupra sa un pachet, în care se găseau resturi vegetale uscate, cu aspect de marijuana. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev de art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000.

în data de 29.08.2020, a fost depistat un bărbat, de 37 ani, administrator al unei societăţi comerciale, în timp ce comercializa băuturi alcoolice produse în afara antrepozitului fiscal. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii prev de art. 452 lit. a şi h din Legea

227/2015.

În data de 29.08.2020, a fost depistat un tânăr, de 23 ani, care nu a oprit la semnalele regulamentare ale poliţistilor, pro-cedându-se la urmărirea acestuia până când a abandonat autoturismul respectiv. Cu ocazia verificărilor s-a stabilit că tânărul în cauză a condus autoturismul fără a poseda permis de conducere. A fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii prev de art. 335 alin. 1 Cod Penal.