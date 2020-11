Razie a poliţiştilor din Dâmboviţa

În cursul nopţii de 31 octombrie spre 1 noiembrie a.c., în intervalul orar 18:00-02:00, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa au organizat o razie, pe raza judeţului, pentru depistarea şi sancţionarea faptelor antisociale, menţinerea unui climat de ordine si siguranţă publică şi prevenirea răspândirii infecţiei cu virusul Sars-CoV-2. Au fost angrenate 227 de efective, dintre care 149 de la ordine publică, 38 de la rutieră şi 22 de la investigaţii criminale.

De asemenea, la activităţi au participat şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale Dâmboviţa şi jandarmi. Au fost utilizate 111 de autospeciale, dintre care 82 au fost de la ordine publică.

În urma activităţilor din teren, poliţiştii au controlat 264 de societăţi comerciale, au verificat 759 de autovehicule şi au au legitimat peste 1.300 de persoane. Pentru neregulile descoperite, poliţiştii au aplicat 876 de sancţiuni

contravenţionale a căror valoare se ridică la 112.165 de lei. Din totalul acestora, 80 au fost la Legea nr. 61/1991 privind ordinea şi liniştea publică şi 439 la Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pan-demiei de COVID-19. Alte 351 de sancţiuni au fost aplicate pentru nerespectarea regulilor de circulaţie, dintre care 6 pentru consum de alcool şi 39 pentru exces de viteză.

Totodată, au fost reţinute 7 permise de conducere şi au fost retrase 10 certificate de înmatriculare.

De asemenea, poliţiştii au constatat şi o infracţiune contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice.

Un bărbat de 54 de ani, a fost depistat de poliţişti, în jurul orei 22:37, pe drumul naţional 7, pe raza oraşului Titu, în timp ce conducea un autoturism, deşi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice. Fiind testat cu aparatul etilotest, bărbatul a prezentat o alcoolemie cu o valoare peste 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului, faptă prevăzută de art. 336 din Codul Penal.