Răvăşitul oilor a fost sărbătorit şi anul acesta la Runcu, în prezenţa a mii de dâmboviţeni

Conducerea Consiliului Judeţean Dâmboviţa a participatla cea de -a 28-a ediţie a evenimentului ce marchează, în Judeţul Dâmboviţa, transhumanţa. Răvăşitul oilor s-a desfăşurat şi anul acesta la Runcu, sub forma unui târg de toamnă, organizat într-o zonă cu privelişte pitorească – Vârful lui In, din apropierea satului Brebu. În cadrul târgului, atât ciobanii, cât şi alţi producători locali şi-au prezentat roadele muncii de peste an, iar numeroşii cetăţeni care au dorit să participe la acest eveniment au putut să se bucure de produsele tradiţionale comercializate, dar şi de diferitele activităţi recreative, ce şi-au găsit şi ele locul în cadrul acestei manifestări. Evenimentul s-a bucurat şi de prezenţa: parlamentarilor dâm-boviţeni Carmen Holban şi Corneliu Ştefan, Inspectorului Şcolar General, Cristina Stroe, consilierului judeţean Ileana Nicolăescu, ambasadorilor Rusiei, Cubei şi Venezuelei, Subprefectului Judeţului Argeş, Adrian-Dumitru Bughiu, reprezentanţilor Asociaţiei de Prietenie România – Venezuela – Cuba, dar şi a reprezentanţilor autorităţilor locale din mai multe localităţi dâm-boviţene.

Pe scena amplasată în mijlocul acestui târg, au răsunat acordurile multor cântece îndrăgite din folclorul românesc.

Preşedintele Alexandru Oprea a adresat celor prezenţi câteva cuvinte de suflet: „Îl felicit pe domnul primar, Gheorghe Brebeanu, pentru că organizează, de mai mulţi ani, această activitate aici, la Runcu, iar ea a crescut de la an la an, acest lucru fiind de natură să ne bucure. Vă asigur că instituţia Consiliului Judeţean Dâmboviţa acordă tot sprijinul Primăriei Runcu, Consiliului Local Runcu. Avem multe proiecte pe care le derulăm împreună, există un sprijin constant şi din partea Guvernului României şi am convingerea că, mulţumită a tot ceea ce s-a întâmplat în aceşti ani, faţa localităţii dumneavoastră s-a schimbat. Vă urez să vă bucuraţi de vremea frumoasă de astăzi, să petreceţi cu bine şi să ne vedem, la Runcu, mulţi ani de aici înainte!”