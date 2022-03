Rate mai mari la creditele ipotecare după creșterea ROBOR la șase luni

1 0

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat la peste 4,3% pe an, ceea ce înseamnă un salt de aproape 1,1 puncte procentuale în ultimele 30 de zile.



Analiștii au arătat că valoare aproape similară a indicelui ROBOR la 3 luni a mai fost consemnată la începutul lunii februarie din 2014. Într-un singur an, indicele a crescut cu peste 125%, dacă ținem cont că în data de 10 februarie 2021, acesta era de 1,54% pe an.

Robor la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 4,48 de la 3,43%, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la 4,55 % pe an, de la 3,56% pe an, deci o creștere cu un punct procentual.



Salturile au fost determinate atât de hotărârea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a României privind majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an, de la 2% pe an, începând cu data de 10 februarie 2022 dar și crizei energetice, acutizate în urma războiului din Ucraina.



În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de peste 1,2% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul III 2021, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,08%.